Memur emeklileri için yaş hesaplaması

Memurların emeklilik günlerini hesaplarken yaşa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu noktada kişiler doldurulan yaşı mı yoksa gün alınan yaşı mı ele alarak hesaplama yapacakları da kafalarını karıştırmaktadır.

Emeklilikte yaş hesaplamasında en önemli durum belirlenmiş olan yaşa göre memurların emekli olacakları yaş ve hizmet süresidir. Belirlenmiş olan maddelere göre doldurulan yaştan hesaplama yapılır. Öneğin 1978 doğumlu olan kişilere 53 yaş sınırı bulunmaktadır.

18 yaş sınırı olan memurlukta 18 yaşını dolduran kişiler memur olabilmektedir. Bu yaşta memurluğa başlayan kişinin sigorta girişinin de başlatılması gerekmektedir. Ayrıca hesaplamada dikkat edilen noktalardan birisi de yaş düzeltmeleri ve primlerin başladığı günlerdir. Yaş düzeltmesini yapmayan kişilerin emeklilik hesaplamaları düzelttikleri günden itibaren hesaplanmaktadır.

18 yaşının altında olup memur olmak isteyen gençlere ergin kılma yöntemi uygulanabilmektedir. Bu uygulama ile 15 yaşında olan bir kişi mahkeme kararı ile ergin kabul edilmekte, böylece memur olarak çalışabilmektedir.