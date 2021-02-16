Memur derece ve kademe nedir? Memurlarda derece nasıl hesaplanır?

Hesaplaması yapılırken memurun kıdeminin baz alındığı ve emekliliğe kadar geçerli olan puanlama sistemine derece kademe denir. Bir memur mesleğine başlarken dahi belli miktarda bir derece kademesine sahip olabiliyor. Genellikle 9/1 puanı ile mesleğe başlanır. Ancak başlangıç puanını asıl belirleyen etken kişinin son eğitim durumudur. Buna göre başlangıç puanınınz değişiklik gösterir. Sağ taraftaki rakam kademeyi, sol taraftaki rakam ise dereceyi ifade eder.

Eğer mesleğe giriş yaptığınızda başlangıç puanınız 9/1 ise sistemde zaman içinde puanınız şu şekilde ilerler;

(9/1,2,3)

(8/1,2,3)

(7/1,2,3)

(6/1,2,3)

(5/1,2,3)

(4/1,2,3)

(3/1,2,3)

(2/1,2,3)

(1/1,2,3,4) şeklinde puanlarınız ilerler.

Puanlamadaki en son yani en üst kısım 1/4 kademesidir. Bu da kişinin mesleğinde 24 yılı tamamladığının göstergesidir.

Bir üst kademeye geçiş yapabilmek için ya bulunduğunuz derecede 3 yıl çalışmalısınız ya da 1 yıl bulunduğunuz kademede çalıştıktan sonra üst kademede kadro boşluğu bulmalısınız.

Derece Kademesini Yükseltmek İçin Şartlar

1) Eğer 8 sene boyunca herhangi bir disiplin cezası almazsanız 1 kademe yükselirsiniz.

2) Devletin çalışanlara olağandışı kanunlar ile hak tanıması

3) Bulunduğunuz derecede 3 sene, kademede ise 1 sene çalışmış olmak

Bu üç durumda da kademenizi yükseltebilirsiniz.

HESAPLAMA

Göreve başlarken sahip olduğunuz kademe ve derece yaptığınız hesaplamada beliryeci kısım olmaktadır. Derecenizi yükseltmek için bulunduğunuz derecede 3 sene kalma şartı varken, kademenizde her sene bir kademe artış olmaktadır.

Hesaplamada etkili olan kısımlar aşağıdaki maddelerde anlatışmıştır;

1) Lise eğitiminizde hazırlık alıp almadığınız

2) Hangi okulun diplomasına sahip olduğunuz

3) 8 sene içinde herhangi bir disiplin cezanızın olup olmaması

4) Şu an çalıştığınız kurum öncesinde bir kurumda memur sıfatı ile çalışıp çalışmadığınız

5) İşe başlama zamanınız

6) Memur olmak haricinde kalkınma öncelikli bir çalışma yeri bünyesinde bulunup bulunmamak

7) İşe hangi kademe ve derece ile başlamak

8) Vatani yükümlülük olan askerlik haricinde 657 sayılı kanun içerisindeki 1 seneye kadar tutabilen bir ücretsiz izin kullanmak veya kullanmamak,

Kendi hesaplamanızı yaparken etkili olan kısımlardır. İntenette memurlar için var olan hesaplama sitelerini de kullanarak kendi derece ve kademenizi hesaplayabilirsiniz.

Takla Kademesi

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi eğer 8 sene dahilinde herhangi bir disiplin cezası almazsanız bulunduğunuz kademenin bir üstüne geçmeye hak kazanırsınız. Bu duruma verilen isim de ‘ Takla Kademesi ‘ dir. Eğer 8 sene dahilinde herhangi bir disiplin cezası alırsanız bu durum bir üst kademeye geçiş hakkınızın elinizden alınması ile sonuçlanıyor.

Eğer disiplin cezası alırsanız bir üst kademeye geçme hakkınızı kaybetmek ile kalmıyor, hizmet süreniz de sıfırlanıyor. Bu nedenle memurların disiplin cezası almamak için çok özenli davranmaları gerekmektedir.

Disiplin cezanızın silinmesini istiyorsanız eğer 8 sene içinde aykırı davranışlardan uzak durarak tekrardan bir disiplin cezasına çarptırılmaktan uzak durulması gerekmektedir.

Yazımızın ortalarında eğitim durumunuzun kademenizi ve derecenizi başlangıç aşamasında etkilediğinden bahsetmiştik. Bu duruma göre puanlamasını merak eden okurlarımız için eğitim durumlarına göre puanlama şekillerini aşağıda madde madde sıraladık;

1) İlkokul mezunu iseniz, mesleğe 15/1 puanı ile başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 7. derece olur.

2) Ortaokul mezunu iseniz, mesleğe 14/2 puanı ile başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 5. zerece olur.

3) Ortaokul seviyesine denk bir teknik veya mesleki öğrenim mezunu iseniz, mesleğe 14/3 puanı ile başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 4. derece olur.

4) Lise mezunu iseniz, 13/3 puanı ile mesleğe başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 3. derece olur.

5) Önlisans mezunu iseniz (2 yıllık), 10/2 puanı ile mesleğe başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 1. derece olur.

6) Yükseköğrenim mezunu iseniz (3 yıllık), 10/2 puanı ile mesleğe başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 1. derece olur.

7) Yükseköğrenim mezunu iseniz (4 yıllık), 9/1 puanı ile mesleğe başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 1. derece olur.

8) Yükseköğrenim mezunu iseniz (5 yıllık), 9/3 puanı ile mesleğe başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst derece 1. derece olur.

9) Yükseköğrenim mezunu iseniz (6 yıllık), 9/3 puanı ile mesleğe başlarsınız ve ulaşabileceğiniz en üst seviye 1. derece olur.

Derece Kademenizi sorgulatmak isterseniz bunu eDevlet üzerinden yapabilirsiniz. Unutmayınız ki, derece ve kademeniz sizin memurluk hayatınızdaki maaşınızı ve hiyerarşinin içindeki konumunuzu belirleyecektir. 2021 yılında kullanılan derece kademe tablosu yasa ile kesinlik kazanmıştır.