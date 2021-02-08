Memlekete göç ve dönüş yardımı nedir, nasıl alınır? Memlekete dönüş yardımı şartları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen memlekete göç yardımı projesi ilk olarak göçleri engellemek adına başlatılan proje olarak tanımlanmaktadır. Gerekli koşulların sağlanması durumunda KOSGEB tarafından yardım yapılmaktadır. Köylerine dönecek olan vatandaşların iş kurması konusunda zor duruma düşmemesi için olanak sağlayan proje, nüfusu fazla olan şehirlere ait belediyelerde göç büroları yer almaktadır. Bürolara gelerek başvuru yapacak olan vatandaşa devlet yardım yapacaktır. Bu yardımlar ayrıca eşyalarını taşıma nakliye konusunda sıkıntı yaşayacak vatandaşlara da yardım edilmektedir.

İlk olarak bu başvuruya katılmadan önce karar verilmesi ve daha sonra hibe başvurusunda bulunması gerekmektedir. Köyde yapılacak olan çeşitli işler için 30 bin TL kredi vermektedir.

Memlekete göç yardımı için gerekli şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

Farklı bir gelir getirici işte çalışmıyor bulunmak

18 yaşından büyük olmak

41 yaşına geçmemiş olmak

Okur-yazar olmak

Açık öğretim ve uzaktan eğitim gibi öğrenim durumları dışında, öğrenci olmamak

Vergi mükellefi olmamak

Yardımdan yararlanmak için iş planının detayları önem arz etmektedir. Kurumların dikkati çekecek ve ikna edebilecek proje hazırlanması durumunda KOSGEB gerekli işlemlerin başlatmasına olanak sağlayacaktır. Hibeden yararlanılması için gerekli iş planının hazırlanması ve projeden emin olunması iki önemli şarttır. Bir diğer önemli husus ise hazırlanan planının kişinin memlekete ait koşulların uygun olup olmamasıdır.