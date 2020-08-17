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Melih Vardar kimdir, neden hayatını kaybetti? Somaspor forması giyen Melih Vardar'ın biyografisi

Somaspor forması giyen Melih Vardar kimdir ve neden hayatını kaybetti? Ölümüyle yasa boğan Melih Vardar biyografisi ve merak edilenler.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:24
Melih Vardar kimdir, neden hayatını kaybetti? Somaspor forması giyen Melih Vardar'ın biyografisi
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İzmir Somaspor kulübünde forma giyen Melih Vardar, 15 Ağustos Cuma günü yaşadığı trafik kazası sonucunda ağır yaralanmıştı. Hastanede yoğun bakımda tutulan Vardar bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

27 yaşındaki Vardar, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda ağır yaralanmıştı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç futbolcu bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Melih Vardar kimdir?


2 Ağustos 1993 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya gelen Vardar, sabaha karşı geçirmiş olduğu kazadan ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Somaspor’da forma giyen genç futbolcunun ölüm haberi yürekleri dağladı.

Urla Gençlik Spor altyapısında futbol hayatına başlayan Vardar akabinde Bucaspor’a transfer oldu. 2008 yılında profesyonel mukavele imzalayan Vardar, A2 takımında forma giymeye devam etmiştir. 2011 yılı itibariyle as kadroda maçlara çıkan Vardar, 10 Eylül 2011’de Kayseri Erciyesspor’a karşı oynanan müsabakada Süper Lig’de oynadı.

8 defa milli takımlara çağırılan Vardar, 2 defa U-15 ve 4 defa U-16 forması olmak suretiyle 4 defa milli takım formasını giymiştir.



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:31
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Anahtar Kelimeler:
SomasporIzmirMelih Vardar
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