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Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraza mahkemeden ret!

Antalya'da kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutuklanmasından sonra avukatları İpek'in tutukluluk durumuna itirazda bulunmuşlardı. Mahkemeden o itiraza ret cevabı geldi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:57
Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraza mahkemeden ret!
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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Antalya'da yaşanmıştı. Melek İpek isimli bir kadın saatlerce işkencesine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i öldürmüş ve daha sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada milyonlarca destek mesajı aşan Melek İpek, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İşkence gören ve kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi öldürmesiyle tutuklanan Melek İpek'in avukatları müvekkilleri için mahkemeye tutukluluğu hakkında bir itiraz dilekçesi sundular. Avukatlar aracılığı ile geçtiğimiz ma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri itiraz dilekçesi Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

 

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMelek IpekTutukluluğa ItirazMahkeme Kararı
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