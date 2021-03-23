Mektup nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Mektuf zarfı nasıl doldurulur?

En eski iletişim aracı olmasıyla bilinirken, günümüzde kullanılmayan bir araç haline gelmiştir. Devir hız devri olduğu için mektup, hıza takılarak geride kalmıştır. Çoğu insan her şeyden hemen haberdar olmak istiyor bunun içindir ki anında iletişim kurmanın yollarını her zaman arar olmuştur.

Saniyelerle yarışılan bir zamanda kimse mektupla haberleşmeyi tercih etmez. Telefonlar, e-mailler aracılığıyla hemen iletilen haberler öncelik taşır.

Teknolojiyle birlikte çok çeşitli iletişim araçları hayatımıza girmiştir. Dumanla haberleşmeden, güvercinle haberleşmeye kadar gider. Ardından mektup, telsiz, telefon, radyo ve televizyon gibi haber alma ve haber verme araçları çeşitlilik göstermiştir.

Mektup günümüzde kullanılmasa bile nostalji anlamında en büyük araç olma özelliğini barındırır. Halen daha eskiden kalma anıları biriktiren insanlar vardır, bunların arasında da mektup ilk saklanan eşyadır.

Mektup türleri de zamanla gelişmiştir. Siyasi, edebi, şahıs gibi türleri içerir.

Teknolojinin içine doğan nesil, mektup nasıl yazılır ve zarf üstü nasıl doldurulur bu konu hakkında bilgileri yoktur. Gelin hep birlikte mektup yazma ve zarf doldurma yöntemlerine bakalım.

Mektup için öncelikle bulunması gerekenler; kağıt ve kalemdir. Yazacağınız makama göre bu size kalmış bir seçimdir. Şahsi olarak göndereceğiniz mektuplarda istediğiniz gibi yazıp, istediğiniz tür kağıt ve renk anlamında kalem kullanabilirsiniz. Hatta süsleme yapabilir, kağıdın ucunu yakabilir, koku sürebilirsiniz. Bunların her birinin de bir anlamı vardır.

Mektubun sağ üst köşesine tarih atılır.

Kağıdın sadece bir yüzü kullanılır.

Genelde dolma kalem ya da tükenmez kalem kullanılması önerilir.

Sağ alt kısma ad soyad ve imza atılabilir.

Mektup zarfının sol üstüne gönderen şahsın adı soyadı adresi ve sağ üste almış olduğunuz pulları yapıştırın.

Zarfın sağ alt köşesine ise göndereceğiniz kişinin adı soyadı ve adresini yazın.

Mektup yazarken bir takım kurallar vardır; İlk cümlesi saygı içeren ifadelerle başlamak gerekir. Öneğin; Sevgili Dedeciğim, Sayın Ali Bey gibi ifadeler kullanılmalıdır.

Son kısmında ise bitirirken, teşekkür ederek, güzel dileklerde bulunarak sonlandırmak önerilir.

Özel mektuplar vardır; yakın arkadaşlar arasında yazılır. İçten anlatım ön plandadır. Edebi olarakta bilinmektedir.

Resmi mektuplar; yetkili kişi ya da kurumlara gönderilen, yazılan mektuplardır. Burada tamamen resmi bir dil kullanılması, kısa öz ve net ifadeler yer almalıdır. Kağıt beyaz olarak desensiz, kalem türü de siyah veya mavi dolma kalem tercih edilmelidir. Ciddi ve saygı belirten cümleler yer almalıdır.

İş mektupları; kurumlar arası olabilir. Resmi durumunuza bağlı cümleler kurabilirsiniz.

Dilekçe olarak mektuplar vardır; dileklerinizi beyan ederek sunacağınız içeriktir.

Açık mektuplar; bir düşünceyi dile getirmek amaçlı devlet büyüklerine göndermek amacıyla kaleme alınır. Makale, fıkra gibi alıntılarda yer alabilir.

Edebi mektup; genelde yazar, şair gibi insanların kaleme aldığı içeriklerdir. Her insan kendine göre de yazabilir. Edebi niteliği olması esastır.