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Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri

İş sağlığı ve güvenliği için alınana önlemlerden sonra mekatronik sitemlerde montaj ya da demontaj, bakım ve onarım yapan kişinin mesleğine Mekatronik Bakım Onarımcısı adı verilmektedir. Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşları ne kadardır? Mekatronik Bakım Onarımcısı ne kadar kazanmaktadır? Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşları ve birçok merak edilen detay haberimizde.

28 Kasım 2021 Pazar 10:04
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
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Mekatronik Bakım Onarımcısı kime denir? 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan önlemlerden sonra mekatronik sitemlerde montajlarını ya da demontajlarını, bakım ve onarımlarını yapan kişiye denir. 

Bu mesleğe sahip olanlar neler yapar?

  • Mekatronik sistemlerin parçalarını sökerek taşımak 
  • Mekatronik sistemlerin kumanda ve mekanik olan kısımların birleştirilmesini sağlamak 
  • Enerji olan ortamda ve enerji olmayan ortamda mekatronik sistemi çalıştırmak 
  • Bu sistemin bakım ve onarımı yapmak ve benzeri birçok görevi yerine getirmektedir. 

Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadardır? 

Bu mesleği yapan kişiler, ayda ortalama olarak 3.250 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.650 TL’dir.    

Mekatronik Bakım Onarımcısı için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?   

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerden en az beklenen eğitim düzeyi İlköğretim derecesindedir. 

Meslek ana grubu nedir?  

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 

Meslek alt ana grubu nedir?   

Elektrik ve Elektronik işlerde çalışanlar 

Mekatronik Bakım Onarımcısı meslek grubu nedir?  

Elektronik ve Telekomünikasyon Kurulumcuları ve Tamircileri 

Mekatronik Bakım Onarımcısı birim grubu nedir?   

Elektronik Mekanikerleri ve Servis Elemanları 

Mekatronik Bakım Onarımcısı meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekatronik Bakım Onarımcısı meslek kodu 7421.26’dır.

Mekatronik Bakım Onarımcı mesleği hakkında iş ilanlarına ulaşmak için tıklayınız: https://www.iskur.gov.tr/


Son Güncelleme: 28.11.2021 10:04
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