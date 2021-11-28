Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri

Mekatronik Bakım Onarımcısı kime denir?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan önlemlerden sonra mekatronik sitemlerde montajlarını ya da demontajlarını, bakım ve onarımlarını yapan kişiye denir.

Bu mesleğe sahip olanlar neler yapar?

Mekatronik sistemlerin parçalarını sökerek taşımak

Mekatronik sistemlerin kumanda ve mekanik olan kısımların birleştirilmesini sağlamak

Enerji olan ortamda ve enerji olmayan ortamda mekatronik sistemi çalıştırmak

Bu sistemin bakım ve onarımı yapmak ve benzeri birçok görevi yerine getirmektedir.

Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadardır?

Bu mesleği yapan kişiler, ayda ortalama olarak 3.250 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.650 TL’dir.

Mekatronik Bakım Onarımcısı için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerden en az beklenen eğitim düzeyi İlköğretim derecesindedir.

Meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar

Meslek alt ana grubu nedir?

Elektrik ve Elektronik işlerde çalışanlar

Mekatronik Bakım Onarımcısı meslek grubu nedir?

Elektronik ve Telekomünikasyon Kurulumcuları ve Tamircileri

Mekatronik Bakım Onarımcısı birim grubu nedir?

Elektronik Mekanikerleri ve Servis Elemanları

Mekatronik Bakım Onarımcısı meslek kodu nedir?