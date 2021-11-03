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Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) maaşı ne kadar? Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) ne iş yapar?

Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) gemi ve uçakların hareketlenmesini sağlayan gayri türbinlerinin bakımından ve tamirinden sorumlu olan kişiye denir. Peki Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) maaşı ne kadar? Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) ne iş yapar? İşte konu hakkında merak edilenler...

03 Kasım 2021 Çarşamba 12:13
Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) maaşı ne kadar? Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) ne iş yapar?
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Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) gemi ve uçakların hareketlenmesini sağlayan gayri türbinlerinin bakımından ve tamirinden sorumlu olan kişiye denir. Türkiye’de iş arayan kişilerin merak ettiği mesleklerden birisi olan bu meslekte çalışan kişilerin aylık maaşının ne kadar olduğu ve ne iş yaptığı arama motorlarına en çok yazılan terimler arasında bulunuyor. Peki mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) maaşı ne kadar? Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) ne iş yapar?

Mekaniker-

T

ürbin (

U

çak ve

G

emi

T

ürbinleri

H

ariç)

 Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) olarak çalışan bir kişi ortalama olarak aylık 4.780 TL maaş almaktadır. Bu meslekte çalışan bir kişi 2021 yılı itibariyle en az 2.826 TL, en fazla ise 7.350 TL maaş almaktadır.

Mekaniker-

T

ürbin (

U

çak ve

G

emi

T

ürbinleri

H

ariç)

 Ne İş Yapar?

 

En az ilköğretim seviyesinde eğitim görmüş olan kişilerin başvuru yapabildiği Mekaniker-Türbin (Uçak ve Gemi Türbinleri Hariç) gemi ve uçakların hareketlenmesini sağlayan gayri türbinlerinin bakımından ve tamirinden sorumludur.

Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) mesleğinin iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.


Son Güncelleme: 03.11.2021 12:13
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Anahtar Kelimeler:
Mekaniker-türbin (uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç)MaaşIşkur
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