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Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri

Son dönemde internet üzerinden araştırılan mesleklerden biri olan mekanik bakım ve onarımcısı maaşı ne kadar belli oldu. 2021 yılı mekanik bakım ve onarımcısı maaşlarına ilişkin bilgiler haberimizde.

03 Aralık 2021 Cuma 18:17
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri
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Mekanik bakım ve onarımı yapan kişiler, her çeşit endüstriyel makine ve ekipmanın kurulmasında, arızaların tespit edilmesinde, bakım ve onarımında görev almaktadır.

Mekanik bakım ve onarımcısının görevleri nelerdir?

-Makinenin kurulum yerini belirleyerek alt yapısını hazırlamak, yerleştirmek ve sabitlemek,

-Makinenin hidrolik, pinomatik, soğutma suyu bağlantısını yapmak, yağ ve soğutma sıvısı eklemek,

-Makinede yer alan pompa ve motorların dönüş yönlerini, yağ ve hava basıncını, makine parametrelerini ve emniyet sistemlerini kontrol etmek,

-Makinenin titreşim ve ısısını ölçmek,

-Makinenin basın ve kuvveti ile diğer ekipmanların kontrolünü sağlamak,

-Makine ve ekipmanın dişli kutusu yağlarını, rulman ve burçlarını, kam, makara ve yaylarını değiştirmek,

-Makine ve ekipmanın arızasını tespit ederek arıza nedenlerini araştırmak,

-Makinenin çalışmasını test etmek gibi görevleri yerine getirir.

Mekanik bakım ve onarımcısı ne kadar maaş alır?

Mekanik bakım ve onarım mesleğini icra eden kişilerin aylık ortalama maaşı 3 bin 470 liradır. Bu meslek için en düşük maaş 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 5 bin 390 liradır. Mekanik bakım ve onarımcısı olmak için eğitim düzeyi en az ilköğretim olmalıdır.


Son Güncelleme: 03.12.2021 18:17
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