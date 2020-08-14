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MEK Kursları katılım şartları nelerdir? MEK katılımcıları ne kadar ödeme alıyor?

MEK Kursları katılım şartları nelerdir? MEK katılımcıları ne kadar ödeme alıyor? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 14.08.2020’li haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 03:59
MEK Kursları katılım şartları nelerdir? MEK katılımcıları ne kadar ödeme alıyor?
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İŞKUR, işsiz olan vatandaşlar için ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemelerin yalnızca gerekli koşulları sağlayan ve başvuruda bulunarak MEK kurslarına katılan vatandaşlara yapılacağı belirtildi. Buna göre vatandaşların öncelikle Mesleki Eğitim Kurslarına girmeleri gerekli olmaktadır. Mesleki Eğitim Kursları vatandaşların günlük ödeme alabilecekleri bir gelir kapısı olarak görülebilmektedir. Bu kurslar süresince vatandaşlar günlük harçlık şeklinde ödeme almaktadırlar. MEK’e kayıt yaptıran kişilerin daha önceden Ziraat Bankası ya da Halkbank hesaplarının da olması gerekmektedir.

İŞKUR MEK kaydı yaptırmış olan kişilerin günlük 2,5 saatlik kurslara katılım göstermeleri mecburidir. Buna göre ödeme almak isteyen kişilerin bu kurslara katılmaları lazımdır. Derse katılmayan vatandaşlar o günün ödemesini alamamaktadırlar.

MEK Başvuru Koşulları


Aşağıdaki kısımda MEK’e başvurabilmek için sağlanması gereken koşullar sıralanmıştır.

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
  • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
  • Emekli olmamak,
  • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

MEK Ne Kadar Ödeme Yapıyor?

MEK kapsamında yapılan ödemeler gün üzerinden olacak şekilde aşağıdaki gibidir.

  • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
  • Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
  • İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
  • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
  • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
  • Genel sağlık sigortası primi,
  • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

Söz konusu kurslara başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi kullanılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 14.08.2020 03:59
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