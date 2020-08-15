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Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı

Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 15.08.2020’li haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 03:40
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
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Uzun süren tartışmalı süreç sonrasında Ayasofya Cami 24 Temmuz günü ibadete açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı basın toplantısında Ayasofya’da görev alacak isimleri açıkladı. Erbaş’ın açıklaması doğrultusunda Ayasofya’nın imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu.

Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın kimdir?

Mehmet Boynukalın 1992 yılında El-Ezher’de lisans eğitimini aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İmamlık görevine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğinden atandı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yapan Boynukalın, fıkıh usulüne dair çalışmalar gerçekleştirdi. Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın’ın özel hayatına dair bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 15.08.2020 03:40
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