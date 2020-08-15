Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı

Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın kimdir?
Mehmet Boynukalın 1992 yılında El-Ezher’de lisans eğitimini aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İmamlık görevine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğinden atandı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yapan Boynukalın, fıkıh usulüne dair çalışmalar gerçekleştirdi. Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın’ın özel hayatına dair bir bilgi bulunmuyor.
Son Güncelleme: 15.08.2020 03:40