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Megakent İstanbul'da trafik kilit

Megakent İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına saatler kala, İş trafiğine yağışlı hava ekleninde İstanbul'da trafik kilitlendi.

26 Ocak 2021 Salı 20:55
Megakent İstanbul'da trafik kilit
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Megakent İstanbul'da yine trafik kilitlendi, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da saat:21.00- ile 05.00 arasında koronavirüs tedbiriler kapsamıda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatlerde kala trafik yoğunlu iyi arttı.

YAĞIŞLI HAVADA ETKİLİ

İş çıkış saatine, havanın yağışlı olmasıda ekleninde İBB'nin verilerinde göre trafik yoğunluğu yüzde 78'i gördü.

DÜN YÜZDE 80'LERİ GÖRMÜŞTÜ

Diğer yandan megakent İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dün trafik yüzde 80'lere kadar çıkmış ve özellikle bazı noktalarda sürücüler zor anlar yaşamıştı.

 

 

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:55
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik
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