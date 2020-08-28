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Mega yat KATARA kime aittir? KATARA özellikleri ve fiyatı

Bodrum limanına yanaşan "Katara" isimli ultra lüx yat turistler tarafından yoğun bir şekilde ilgi gördü? "Katara" isimli olan bu yatın sahibinin kim olduğu ise merak konusu oldu? Yat da bulunan özellikler nelerdir? Piyasa değeri ne kadar?

28 Ağustos 2020 Cuma 22:29
Mega yat KATARA kime aittir? KATARA özellikleri ve fiyatı
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2010 senesinde Almanya’nın üretmiş olduğu Katara’nın uzunluğu 124 metre, genişliği ise 20 metredir. Gece vakitlerinde bodrum semalarına gelmiştir.

Katar kraliyet ailesine ait olan yat 200 milyon sterlin değerindedir. Bodrum limanına demir atan “Katara” isimli mega yat bir süre burada dinlenecek gibi gözüküyor.

Yatın sahibinin Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad essani’nin veya Katara Hospitality Group başkanı Şeyh Nawaf bin Jassim Bin Jabor Al-Thani’nin olduğu düşünülürken, ultra lüx yatın bodrum semalarından ne zaman harekete geçeceği ise bilinmemektedir.

Ultra lüx olan “Katara” isimli yat, turistler ve yerel halk tarafından oldukça ilgi görmekte.


Motorlu yatlar arasında uzunluk bakımından 25’inci sırada olan Katara’nın, içerisinde bulunmakta olan spa, spor salonu, jakuzi gibi salonlarda mevcuttur.

Güverte kısmı tik ağacından hazırlanan “katara”, alüminyum üst yapı ve çelik gövde ile yapılmıştır. Saatte 20 knot hız yapabilen “katara”, bünyesinde 95 mürettebat ve 34 kişi ağırlayabilmektedir.

Üstünde helikopter pisti de olan yatın bünyesinde spor salonu, yüzme havuzu, su sporu, restoran, disko, spa, sauna ve jakuzi bulunmakta. 2 jetski, araç otoparkı ve bir motor yat bulunmaktadır.

Lüx yatın isminin Avatar-son hava bükücü filminden esinlenildiği düşünülüyor. Katara ismi filmde suya hükmeden bir karakter olarak karşımıza çıkmakta.



Son Güncelleme: 29.08.2020 00:53
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Anahtar Kelimeler:
KataraMega Yat
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