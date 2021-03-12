Mega Kent İstanbul'da hangi yerlere hes kodu zorunluluğu geldi ?

15 Mart günüyle hes kodu zorunluluğuna geçiliyor

İstanbul Valiliği , Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı Hes Kodunun , kontrollü sosyal hayat içerisinde gerçekleşen şehirlerarası seyehat , herhangi bir kuruma ziyarete ve insanların bireysel temasa ihtiyacı olduğu hallerde insanların virüs riskinin olup olmadıklarını belirlemek hedefli güvenilir bir şekilde paylaşılarak bu salgın sürecine destek olduğunu açıkladı.

Hes uygulamasında, korona testi pozitif olan ve bu insanlara teması olan kişilerin riskli olduğu görülmekte izolasyondan sonra risksiz duruma geçmektedir.

Daha önce Hes kodu uygulaması ile alakalı belirlenen kararlara ek olarak , İl Umumi Hıffıssıhha tarafından İstanbul için yeni bir karar çıktı. Buna göre ;

15 Mart’la birlikte İstanbul’daki bütün kamu kurumlarıyla kuruluşlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlılığı olan tüm resmi ,özel okullarla birlikte bakanlığa bağlı tüm kuruşların girişinde Hes kodu sorulması zorunluluğu getirilmiştir.

MEB ve Sağlık Bakanlığı birleşerek oluşturduğu MEB Bilişim sistemleri nden anlık ve smsle risk oluşturup oluşturmadığının takibi yapılan öğrenciler ,öğretmenler ve personeller haricindeki kişilerin de bu bu kurumlara girişinde hes kodu istenecektir.

15 Mart’la birlikte hes kodunun zorunlu olduğu yerler :

Sivil toplum kuruluşları ,kamu kurumu içerisindeki mesleki kuruluşlar , bu kurumların üst kuruşları ve birlikleri

Her türlü etkinlikler ve tüm genel kurullar

Kuaförler ve berberler

Güzellik salonları ve merkezleri

Masaj ,sauna merkezleri ve hamamlar

Kaplıcalar

Düğün ve nikah salonları

Tiyatrolar ve kütüphaneler

Spor merkezleri ve spor alanları

Kahvehaneler ve kıraathaneler

Eğlence merkezleri ( bilardo ,intenet cafe, oyun salonları )

Lokaller

Tematik parklar ve lunaparklar

İlçelerdeki kaymakamlıklarda ve kurumlarında bir sorun ve mağduriyet yaratmamak için alınan kararlara zorluk çıkaranlara Umumi Hıffısıhha Kanunuyla birlikte idari işlem uygulanacak ve suç teşkil eden bir konu olursa idari işlem başlatılmasına karar verildi.