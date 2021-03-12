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Mega Kent İstanbul'da hangi yerlere hes kodu zorunluluğu geldi ?

Artan virüs vakalarından sonra İstanbul için yeni kararlar alındı. hangi yerlere hes kodu zorunluluğu geldi ?

12 Mart 2021 Cuma 14:56
Mega Kent İstanbul'da hangi yerlere hes kodu zorunluluğu geldi ?
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15 Mart günüyle hes kodu zorunluluğuna geçiliyor

İstanbul  Valiliği , Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı Hes Kodunun , kontrollü sosyal hayat içerisinde gerçekleşen şehirlerarası seyehat , herhangi bir kuruma ziyarete ve insanların  bireysel temasa ihtiyacı olduğu hallerde insanların virüs riskinin olup olmadıklarını belirlemek hedefli  güvenilir bir şekilde paylaşılarak bu salgın sürecine destek olduğunu açıkladı.

Hes uygulamasında, korona testi pozitif olan ve bu insanlara teması olan  kişilerin riskli olduğu görülmekte izolasyondan sonra risksiz duruma geçmektedir.

Daha önce Hes kodu uygulaması ile alakalı belirlenen kararlara ek olarak , İl Umumi Hıffıssıhha tarafından İstanbul için yeni bir karar çıktı. Buna göre ;

15 Mart’la birlikte İstanbul’daki  bütün kamu kurumlarıyla  kuruluşlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlılığı olan  tüm  resmi  ,özel okullarla birlikte bakanlığa bağlı tüm kuruşların girişinde Hes kodu sorulması zorunluluğu getirilmiştir.

MEB ve Sağlık Bakanlığı birleşerek oluşturduğu MEB Bilişim sistemleri nden anlık ve smsle risk oluşturup oluşturmadığının takibi yapılan öğrenciler ,öğretmenler ve personeller haricindeki kişilerin de bu bu kurumlara girişinde hes kodu istenecektir.

15 Mart’la birlikte hes kodunun zorunlu olduğu yerler :

  • Sivil toplum kuruluşları ,kamu kurumu içerisindeki mesleki kuruluşlar , bu kurumların üst kuruşları ve birlikleri
  • Her türlü etkinlikler ve tüm genel kurullar
  • Kuaförler   ve berberler
  • Güzellik salonları ve merkezleri
  • Masaj ,sauna merkezleri  ve hamamlar
  • Kaplıcalar
  • Düğün ve nikah salonları
  • Tiyatrolar ve kütüphaneler
  • Spor merkezleri ve spor alanları
  • Kahvehaneler ve kıraathaneler
  • Eğlence merkezleri ( bilardo ,intenet cafe, oyun salonları )
  • Lokaller
  • Tematik parklar ve lunaparklar

 

İlçelerdeki kaymakamlıklarda ve kurumlarında bir sorun ve mağduriyet yaratmamak için alınan kararlara zorluk çıkaranlara Umumi Hıffısıhha Kanunuyla birlikte idari işlem uygulanacak ve suç teşkil eden bir konu olursa idari işlem başlatılmasına karar verildi.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulHes Kodu
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