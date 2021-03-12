Mega Kent İstanbul'da hangi yerlere hes kodu zorunluluğu geldi ?

15 Mart günüyle hes kodu zorunluluğuna geçiliyor
İstanbul Valiliği , Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı Hes Kodunun , kontrollü sosyal hayat içerisinde gerçekleşen şehirlerarası seyehat , herhangi bir kuruma ziyarete ve insanların bireysel temasa ihtiyacı olduğu hallerde insanların virüs riskinin olup olmadıklarını belirlemek hedefli güvenilir bir şekilde paylaşılarak bu salgın sürecine destek olduğunu açıkladı.
Hes uygulamasında, korona testi pozitif olan ve bu insanlara teması olan kişilerin riskli olduğu görülmekte izolasyondan sonra risksiz duruma geçmektedir.
15 Mart’la birlikte İstanbul’daki bütün kamu kurumlarıyla kuruluşlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlılığı olan tüm resmi ,özel okullarla birlikte bakanlığa bağlı tüm kuruşların girişinde Hes kodu sorulması zorunluluğu getirilmiştir.
MEB ve Sağlık Bakanlığı birleşerek oluşturduğu MEB Bilişim sistemleri nden anlık ve smsle risk oluşturup oluşturmadığının takibi yapılan öğrenciler ,öğretmenler ve personeller haricindeki kişilerin de bu bu kurumlara girişinde hes kodu istenecektir.
15 Mart’la birlikte hes kodunun zorunlu olduğu yerler :
- Sivil toplum kuruluşları ,kamu kurumu içerisindeki mesleki kuruluşlar , bu kurumların üst kuruşları ve birlikleri
- Her türlü etkinlikler ve tüm genel kurullar
- Kuaförler ve berberler
- Güzellik salonları ve merkezleri
- Masaj ,sauna merkezleri ve hamamlar
- Kaplıcalar
- Düğün ve nikah salonları
- Tiyatrolar ve kütüphaneler
- Spor merkezleri ve spor alanları
- Kahvehaneler ve kıraathaneler
- Eğlence merkezleri ( bilardo ,intenet cafe, oyun salonları )
- Lokaller
- Tematik parklar ve lunaparklar
İlçelerdeki kaymakamlıklarda ve kurumlarında bir sorun ve mağduriyet yaratmamak için alınan kararlara zorluk çıkaranlara Umumi Hıffısıhha Kanunuyla birlikte idari işlem uygulanacak ve suç teşkil eden bir konu olursa idari işlem başlatılmasına karar verildi.