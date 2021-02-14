Media Markt'tan sevgililer gününe özel indirimler

Media Markt Sevgililer Günü İndirimli Ürünler

Karaca Home Hatır HÜP Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

Axen AX50LEDJ203 Android Smart 4K Ultra HD LED TV 2999 TL

Apple Watch Series 6 GPS 40 mm Akıllı Saat 3599 TL

Apple iPhone 11 64 GB Akıllı Telefon 7799 TL

Bosch TKA6A044 Filtre Kahve Makinesi 499 TL

FujiFilm Instax Mini 11 İnstax Kamera 799 TL

Fakir Cross Electronic Toz Torbasız Süpürge 799 TL

Braun BT5240 Saç Sakal Şekillendirici 349 TL

Apple Airpods Pro GMS Headsetler 2099 TL

Türkiye'nin en büyük teknoloji mağazalarından biri olanne özel birbirinden farklı indirimlerini duyurdu. 8 Şubat ve 12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan bu kampanyaları vatandaşlarımız kaçırmak istemiyor. Bu tarihler arasında mağazalardan ve intenet sitesi üzerinden %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor.