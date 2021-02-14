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Media Markt'tan sevgililer gününe özel indirimler

Sevgililer günü yaklaştıkça mağazalar peş peşe kampanya duyuruları yapmaya başladı. Media Markt sevgililer günü indirimleri belli oldu.

14 Şubat 2021 Pazar 23:54
Media Markt'tan sevgililer gününe özel indirimler
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Türkiye'nin en büyük teknoloji mağazalarından biri olan Media Markt, sevgililer gününe özel birbirinden farklı indirimlerini duyurdu. 8 Şubat ve 12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan bu kampanyaları vatandaşlarımız kaçırmak istemiyor. Bu tarihler arasında mağazalardan ve intenet sitesi üzerinden %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor.

Media Markt Sevgililer Günü İndirimli Ürünler

  • Karaca Home Hatır HÜP Türk Kahvesi Makinesi 279 TL
  • Axen AX50LEDJ203 Android Smart 4K Ultra HD LED TV 2999 TL
  • Apple Watch Series 6 GPS 40 mm Akıllı Saat 3599 TL
  • Apple iPhone 11 64 GB Akıllı Telefon 7799 TL
  • Bosch TKA6A044 Filtre Kahve Makinesi 499 TL
  • FujiFilm Instax Mini 11 İnstax Kamera 799 TL
  • Fakir Cross Electronic Toz Torbasız Süpürge 799 TL
  • Braun BT5240 Saç Sakal Şekillendirici 349 TL
  • Apple Airpods Pro GMS Headsetler 2099 TL


Son Güncelleme: 14.02.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
Media MarktSevgililer Günü
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