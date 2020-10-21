Meclisten geçen yeni alkol düzenlemesinin kapsamı ne? Yeni alkol düzenlemesi ile 320 bin liraya kadar ceza!

Tarım arazisinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesi, sahipli arazilerdeki izinsiz ağaç kesimlerine dair cezaların artıp taklit ve tağşiş ürünlerini üretip piyasaya sürenlere yaptırımların ağırlaştırılmasını içeren kanun teklifindeki ilk 8 madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Alkol satışında düzenleme

Gıda, Tarım ve Orman Alanı’nda kabul edilen maddelerde alkollü içkilerin otomatik satış makineleriyle satışını sağlayan, oyun makineleri ve çeşitli yöntemlerle oyun ve bahse konu edip basın veya yayın yoluyla tüketicilere satanlara 20 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı davrananlara 65 bin TL’den 320 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmayanlara satanlara 22.00 – 06.00 saatlerinde sunanlara filin işlemesinden sonraki 5 yıl içerisinde üç defa yasağı ihlal etmeleri halinde alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek.