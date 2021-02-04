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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklama ile birlikte Kasım ayında ara verilen yüz yüze eğitime köy okullarında 15 Şubat, şehirlerde ise 1 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak başlanacağını duyurdu.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:29
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantısında alınan gereği Kasım ayında ara verilen yüz yüze eğitime, köy okullarında 15 Şubat, şehirlerde ise 1 Mart tarihinden itibaren aşamalı olarak başlanacağını resmi yazı ile duyurdu.

KÖY OKULLARINDA TÜM KADEMELER 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR

Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazıya göre köylerde bulunan anaokul, ilkokul ve ortaokulların tamamı 5 gün yüz yüze eğitime 15 Şubat tarihinden itibaren korona virüs tedbirlerin kapsamında başlayacak.

ŞEHİRLERDE 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

1 Mart tarihinden sonra ise şehirlerde bulunan özel ve resmi okullarda anasınıfları ve ilkokullardaki tüm sınıflar haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitim dışındaki diğer 3 gün ise eğitim öğretim uzaktan EBA tv kanalları ve eba platformu üzerinden yürütülecek.

Şehirlerde bulunan özel ve resmi ortaokullarda ise tüm sınıflar eğitim öğretime uzaktan, canlı dersler ile devam edecek.

VELİ İSTERSE YÜZ YÜZE EĞİTİME GÖNDERMEYEBİLECEK

Öte yandan çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler okullara yazılı başvuru yaparak, çocuklarının devamsız sayılmasını isteyebilecek ancak öğrenciler sene sonu yapılacak olan sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak.İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze Eğitim
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