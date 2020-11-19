İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki haftalarda yapılacak olan direksiyon ve src sınavları ile ilgili önemli bir yazı yayımladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 22:18
MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı
Takip Et:

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları getirilen kısıtlamalar ile birlikte milli eğitim bakalığı da hafta sonlarında yapılan sınavlar ile ilgili olarak düzenlemeye gitti.

Yasakları önümüzde hafta sonu başlayacak olması sebebiyle bakanlık hareket geçti ve gelecek yasakları sürdüğü süre boyunc hafta sonu yapılacak olan direksiyon ve SRC sınavlarının nasıl yapılacağı ve bir gün içinde kaç kursiyerin sınava gireceği hakkında resmi bir açıklama yaptı.


Yapılan resmi açıklamaya göre 22 Kasım Pazar gününden itibaren yapılacak olan MTSK direksiyon sınavları sabah saat:11.00'de başlayacak ve bir gün içinde bir araçta toplam 8 kursiyer sınava girebilecek. SRC sınavları ise saat:12.00'da başlacak.

Diğer yandan normal şartlarda MTSK direksiyon sınavları sabah:08.30 gibi başlayıp, bir araç içinde tüm gün boyunca 12 kursiyer sınava katılıyordu.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ YAZI ŞU ŞEKİLDE



Son Güncelleme: 19.11.2020 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MtskDireksiyon SınavlarıMebSrc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti

Popüler Haberler

Hızlı para nasıl bulurum? Hızlı para bulma yöntemleri
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Sadakatsiz Asya burnu estetik mi? Cansu Dere estetikleri neler?
MEB öğrencilere 30 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB tablet başvuru adresi
Alev Alev dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Alev Alev devam eder mi?
İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 21 Kasım Cumartesi konukları
A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? SEG çamaşır makinesi özellikleri
İlk emekli aylığı ne kadar sürede bağlanır? İlk emekli maaşı ne zaman yatar?
Sen Çal Kapımı Efe diziden ayrılıyor mu? Ali Ersan Duru diziye veda mı ediyor?
Yeni doğum yapan anneler için sağlanan devlet yardımları 2020
Whatsapp konum nasıl atılır? Canlı konum paylaşma ve konum gönderme işlemi
İş görüşmesine nasıl hazırlanılır? Fiziki olarak iş görüşmesi hazırlıkları nasıl olur?
THY kampanyalı 99 TL'ye bilet 26 Ekim - 27 Ekim 2020 ucuz uçak bileti kampanya detayları
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında ne kadar para toplandı? Başkan Erdoğan açıkladı
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları
Alev Alev dizisine katılan Hazal Ergüçlü kimdir? Çiçek karakteri kimdir?
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi oyuncuları, konusu ve kadrosu
Kahve dükkanı bayilik veren firmalar 2020
Alev Alev dizisi Cemre’yi kim canlandırıyor? Demet Evgar'ın biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.