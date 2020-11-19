MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları getirilen kısıtlamalar ile birlikte milli eğitim bakalığı da hafta sonlarında yapılan sınavlar ile ilgili olarak düzenlemeye gitti.

Yasakları önümüzde hafta sonu başlayacak olması sebebiyle bakanlık hareket geçti ve gelecek yasakları sürdüğü süre boyunc hafta sonu yapılacak olan direksiyon ve SRC sınavlarının nasıl yapılacağı ve bir gün içinde kaç kursiyerin sınava gireceği hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Yapılan resmi açıklamaya göre 22 Kasım Pazar gününden itibaren yapılacak olansabah saat:11.00'de başlayacak ve bir gün içinde bir araçta toplam 8 kursiyer sınava girebilecek. SRC sınavları ise saat:12.00'da başlacak.

Diğer yandan normal şartlarda MTSK direksiyon sınavları sabah:08.30 gibi başlayıp, bir araç içinde tüm gün boyunca 12 kursiyer sınava katılıyordu.

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