MEB uzaktan eğitim ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kızılay ücretsiz tablet başvuru formu

Kızılay Bedava Tablet Başvuru Formu! MEB'e 500.000 ücretsiz tablet dağıtacak okulların tam listesi sorusu halen ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgınından sonra uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanacağı ücretsiz bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler yakından takip ediliyor. MEB'den ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Baykar genel müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, amaçlarının fırsat eşitliğini teşvik etmek olduğunu söyledi. Bayraktar, "Amacımız fırsat eşitliğine katkıda bulunmak. Engeller kalkarsa öğrencilerimizin bizi daha iyi bir geleceğe götüreceğine inanıyoruz." Dedi.

Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Baykar Genel Yönetimi sosyal medyada açıklama yaptı. Öğrenciler arasında eşit eğitim fırsatlarına ulaşmanın en büyük hedefleri olduğu belirtti. Bunun için alınacak tabletler Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde araştırma yaptıktan sonra, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi ve tahsis edilmesi planlanıyor. Ancak bu dağıtım süreçlerinin ne zaman olacağı henüz belli değil.

Covid-19 ile sağlık önlemleri nedeniyle ,uzaktan eğitime başladığımız bu süreçte askıda ekmek uygulamasına benzer bir uygulama ile bugünün ihtiyaçları kapsamında benzer hedeflere ulaşıyoruz ve yeni bir sosyal dayanışma hareketini başlatıyoruz; Askıda Tablet!

Askıda tablet kampanyalarına nasıl başvurabileceğinizi ve ihtiyacı olanlara nasıl yardımcı olabileceğinizi araştırdık. Tuzla'da yaşayan ve eğitim imkânı olmayan öğrencilere erişmeyi düşünen bu kampanya için askidatablet.com adresine gidebilir ve "Askıda Tablet Talep Et" düğmesine tıklayın.

Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Formu onaylayın ve gönderin. Şehir yetkilileri formunuzu inceleyecek, Doğruluğunu onaylayacaktır. Ardından, askıya alınan tabletlerden biri Garson tarafından evinize getirilecek. Öğrencinin parası yoksa Tablete yardım etmek ve bağış yapmak istiyorsanız, "Askıya Tablet Bırak " düğmesine tıklayın.

Formdaki bağışçı bilgileri ve sağladığınız tabletin sayısı ve türü ne olduğunu belirtmeli ve formu onaylamalısınız. Sizden şehir yetkilileri tableti alıp yardım için öğrencilere teslim edecek. Kullanılmış tabletleri de bağış yapabilirsiniz.