MEB uyardı! Tablet dolandırıcılarına dikkat

Korona virüs ile mücadele kapsamında uzaktan olarak eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülürken, bakanlıktan tablet dolandırlıcığına karşı Velilere çok önemli bir uyarı geldi.

Son günlerde gündeme gelen ve dolandırıcılar tarafından telefonlara gönderilen ' Eba ücretsiz tablet dağıtımı için tıklayın' mesajlarının velileri yada öğrencileri dolandırmak amaçlı atıldığı Milli eğitim bakanlığı duyurdu.

Dolandırıcıların mesajlarına dikkat

Bakanlık bu şekilde gönderilen mesajların dolandırıcılar tarafından gönderildiğini ve kesinlikli tıklanılmaması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların ücretsiz olarak tablet dağıtımının yapıldığı ve bu sürecin resmi kurumlar tarafından resmi verilere göre yapıldığının altını çizdi.