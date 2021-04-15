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MEB uyardı! Tablet dolandırıcılarına dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı son dönemlerde velilerin telefonlarına gönderilen 'ücretsiz EBA tablet dağıtımı için tıklayın' mesajlarının dolandırıcılara ait olduğunu açıkladı ve velileri tıklamamaları konusunda uyardı.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:30
MEB uyardı! Tablet dolandırıcılarına dikkat
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Korona virüs ile mücadele kapsamında uzaktan olarak eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülürken, bakanlıktan tablet dolandırlıcığına karşı Velilere çok önemli bir uyarı geldi.

Son günlerde gündeme gelen ve dolandırıcılar tarafından telefonlara gönderilen ' Eba ücretsiz tablet dağıtımı için tıklayın' mesajlarının velileri yada öğrencileri dolandırmak amaçlı atıldığı Milli eğitim bakanlığı duyurdu.

Bakanlık bu şekilde gönderilen mesajların dolandırıcılar tarafından gönderildiğini ve kesinlikli tıklanılmaması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcıların mesajlarına dikkat

Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların ücretsiz olarak tablet dağıtımının yapıldığı ve bu sürecin resmi kurumlar tarafından resmi verilere göre yapıldığının altını çizdi.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Mebücretsiz Tablet MesajıDolandırıcılar
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