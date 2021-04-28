MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili ayrıntıları atama takviminde paylaşan MEB, mülakat yerlerinin Mayısıs ayında yayınlanacağını açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alacak öğretmenler için atama takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvimde aynı zamanda hangi alandan kaç alım yapılacağı detayları da yer alıyordu.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayısıs 2021’de açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri
Aynı şekilde atama takviminde yer alan ayrıntılara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayısıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.
Son Güncelleme: 28.04.2021 15:53