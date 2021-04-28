MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili ayrıntıları atama takviminde paylaşan MEB, mülakat yerlerinin Mayısıs ayında yayınlanacağını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alacak öğretmenler için atama takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvimde aynı zamanda hangi alandan kaç alım yapılacağı detayları da yer alıyordu.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ne zaman açıklanacak?

İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği yer alırken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların yüksek olduğu alanlar arasında bulunuyordu.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayısıs 2021’de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri

Aynı şekilde atama takviminde yer alan ayrıntılara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayısıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.