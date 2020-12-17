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MEB Özür grubu atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmenler tarafından merakla beklenen 2021 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı özür grubu atamalarının ne zaman olacağını haberimizde yer verdik.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:29
MEB Özür grubu atamaları ne zaman yapılacak?
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2020-2021 eğitim öğretim senesinin birinci döneminin sonuna yaklaştıkça, 2021 yılı için özür atamalarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 2021 yılında özür ataması güz dönemi tatilinde olacak.

Geçtiğimiz yıllara bakılarak 2021 yılında yapılacak özür atamalarının tarihleri şu şekilde tahmin ediliyor;

Birinci aşama

2021 yılında Ocak ayının ilk haftası

İkinci aşama

2021 yılında Ocak ayının ikinci haftası

Atamalar

2021 yılında Ocak ayının üçüncü haftası

2020 yılında özür grubu yer değiştirme takvimi şu şekildeydi;



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:29
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Anahtar Kelimeler:
Mebözür Grubu2021
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