MEB Özür grubu atamaları ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim öğretim senesinin birinci döneminin sonuna yaklaştıkça, 2021 yılı için özür atamalarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 2021 yılında özür ataması güz dönemi tatilinde olacak.
Geçtiğimiz yıllara bakılarak 2021 yılında yapılacak özür atamalarının tarihleri şu şekilde tahmin ediliyor;
Birinci aşama
2021 yılında Ocak ayının ilk haftası
İkinci aşama
Atamalar
2021 yılında Ocak ayının üçüncü haftası
2020 yılında özür grubu yer değiştirme takvimi şu şekildeydi;
Son Güncelleme: 17.12.2020 17:29