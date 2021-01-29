İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen özür grubu atama sonuçlarını az önce açıkladı.

29 Ocak 2021 Cuma 18:42
MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren özür grubu atama sonuçlarını az önce açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ocak tarihinde başlayan özür grubu atama süreci sonuçların açıklanmasıyla beraber sona erdi.

Bakanlığa bağlı resmi okullarda kadrolu olarak görev yapan ve kılavuzda belirtilen şartları sağlayan yaklaşık 40 bin öğretmen özür grubu atama başvurusunda bulunmuştu.

Kılavuza belirtilen şartları sağlayan ve ilk aşama başvurusu okullar tarafından onaylanıp, 2. aşamada yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler puan üstünlüğüne göre mazeretleri kapsamında yer değişikliği yapabildileri.

Özür grubu ataması kapsamında yer değişikliği yapılan öğretmenler önümüzdeki günlerden itibaren karanameleri geldiği an yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.

Özür grubu atama sonuçları için tıklayın



Son Güncelleme: 29.01.2021 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mebözür GrubuAtama Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
27-29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
27-29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
A 101 28 Ocak Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
A 101 28 Ocak Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu
ÖSYM KPSS 2021/2 tercihleri ne zaman başlayacak? 2021/2 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?
Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Acemi Anneler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kanal D Yüzleşme ne zaman başlayacak? Yüzleşme programı formatı nedir?
Doya Doya Moda Bahar Candan'ın partneri Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Devlet yardımlarından kimler faydalanabilir? Devletin sağladığı yardımlar nelerdir?
PTT ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor, kaç paradan satılacak?
29 Ocak 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Badem göz estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Okulların açılması ertelendi mi? 15 Tatil ne zaman biter, okullar ne zaman açılır?
Yapı Kredi Bankası 200.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası
App Store’dan uygulama ücretleri ve abonelik için para iadesi nasıl alınır?
Koronavirüse hastaları neler yapmalı? Covid-19'a yakalananların yapılması gerekenler
Engelli sosyal ve çalışma hakları 2020
2021 Değerli konut vergisi ne kadar oldu? Değerli konut vergisini kimler ödeyecek?
Bahis sitelerinden gelen spam SMS mesajlar nasıl engellenir?
Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Hollandez sosu nasıl yapılır? Hollandez sosu tarifi ve malzemeleri
100 Euro Çocuk Bakım desteğine kimler başvuru yapabilir? 100 Euro Çocuk Bakım Desteği başvuru şartları
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.