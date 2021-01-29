MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren özür grubu atama sonuçlarını az önce açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ocak tarihinde başlayan özür grubu atama süreci sonuçların açıklanmasıyla beraber sona erdi.

Bakanlığa bağlı resmi okullarda kadrolu olarak görev yapan ve kılavuzda belirtilen şartları sağlayan yaklaşık 40 bin öğretmen özür grubu atama başvurusunda bulunmuştu.

Kılavuza belirtilen şartları sağlayan ve ilk aşama başvurusu okullar tarafından onaylanıp, 2. aşamada yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler puan üstünlüğüne göre mazeretleri kapsamında yer değişikliği yapabildileri.

Özür grubu ataması kapsamında yer değişikliği yapılan öğretmenler önümüzdeki günlerden itibaren karanameleri geldiği an yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.

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