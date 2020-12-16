MEB Okulların güncel öğretmenlik hizmet puanları 2020

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretim görevlerini sürdürmek isteyenlerde tayinler önemlidir. MEB öğretmenlik hizmet puanları ise bölgeden bölgeye ve okuldan okula değişiklik gösteriyor. MEB hizmet puanları haberimizde…

Öğretmen atamalarında tayinler önemli yer tutmaktadır. Mevzuata göre ise öğretmenlerin ataması gruplandırılarak altına bölünmüştür. Belirlenen bölgelerde görev yapanlar için belirlenen hizmet puanını her yıl kazanılır.

2020 yılı Şubat ayında tüm hizmet alan ve bölgelerde MEB tarafından hizmet puanları tebliğler dergisinde yayınlanmıştır.

Hizmet puanları tebliğler dergisinde 2020 Şubat tarihli, 2749 sayılı Hizmet puanlar çizelgesi bulunmaktadır. Tebliğ dergilerini incelemek için buradan ulaşabilirsiniz.