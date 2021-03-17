MEB Genel Müdürü kaza geçirdi

Mili Eğitim Bakanlığı'nda Temel Eğitim'den sorumlu Genel Müdür Doç. Dr.Cem Gençoğlu Aksaray ziyareti dönüşü kaza geçirdi.

Yusuf Özdemir'in sürücüsü olduğu içerisinde Genel Müdür Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nunda bulunduğu otomobil Aksaray civarlarında yolda seyir halindeyken kontrollünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde kısa süre içinde polis ve 112 sağlık personelleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede Genel Müdür Doç. Dr. Gençoğlu ve sürücü Özdemir'in yaralandığını tespit etti. Gençoğlu ve sürücü Özdemir kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Vali Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ hastaneye gelerek Gençoğlu'nu ziyaret etti.

Öte yandan Genel Müdür Doç. Dr.Cem Gençoğlu'nun Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret için kente geldiği öğrenildi.