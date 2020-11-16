MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı

Her yıl 24 Kasım günü ülkemizde öğretmenler günü olarak kutlanıyor.

Ancak bu sene yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle bütüm etkinlikler gibi öğretmenler günü etkinlikleride korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımlar ile kutlanacak.

Bu yıl ki öğretmenle günü kutlamaları için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez hazırlanan çevrimiçi öğretmenler günü programını Genel Müdür Adnan Boyacı sosyal medya hesabından duyurdu.

Söyleşi, dinleti, belgesel, sokak röportajları, sanal müze gezileri ve sinema filmlerinden olluşan öğretmenler günü programı öğretmenler tarafından beğenildi. Bir çok öğretmen Twitter'da genel müdür Adnan Boyacı'ya teşekkür etti.

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