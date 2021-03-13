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McDonalds PS5 çekilişi ücretsiz şifre girişi

Dünyanın en ünlü Fast Food zinciri McDonald’s Playstation 5 çekilişini başlattı. Binlerce kişi McDonald’s PS5 çekilişi ücretsiz şifre girişini araştırmaya başladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:13
McDonalds PS5 çekilişi ücretsiz şifre girişi
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Dünyanın en büyük Fast Food yemek markalarından biri olan ve ülkemizde de çokça tüketilen McDonald’s firması Playstation 5 çekilişi düzenleyeceğini duyurdu.

Çekiliş için katılımlar başlarken, katılım işlemi fişlerin üzerinde bulunan şifre ile gerçekleşiyor. Çekilişi ülkemizde büyük bir ilginin olduğu görüldü. Öte yandan katılımlar hala devam ediyor.

McDonald’s PS 5 çekilişine katılmak için TIKLAYINIZ

Firma çekiliş sonuçlarını resmi sitesi üzerinden duyuracağını açıkladı. Öte yandan çekilişe katılan kişilerin şifrelerini girdikleri fişleri kaybetmemeleri de önemlidir. Başvurular 14 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Çekilişi ilişkin ayrıntılı bilgi McDonald’s resmi sitesinde de yer almaktadır.



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
McdonaldsPS5çekilişŞifre
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