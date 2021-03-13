McDonalds PS5 çekilişi başvuru ve çekiliş tarihi

McDonald’s tarafından başlatılan PS5 çekilişi 12 Nisan’a kadar devam ediyor. Çekilişe katılmak için McDonald’s restaurantlarından 25 TL ve üzerinde yapılan harcamalardan sonra verilen fişin üzerinde yazan şifreyi ilgi alana göndererek çekilişe katılmış olacaklar. Çekiliş 27 Nisan 2021 tarihinde noter huzurunda yapılacaktır. Çekilişden 25 kişi Sony PS5 oyun konsolu ve PS5 Fifa 2021 oyunu kazanacaktır.

Belirtilen koşulları yapan kişiler ilgili sayfadan fiş üzerindeki şifreyle birlikte ad –soyad, adres , telefon numarasıyla çekilişe katılmaya hak kazanmış olacaklardır. Katılımda bulunduktan sonra girilen bilgilerde bi hata olursa çekiliş hakkını kaybedecektir.

Katılım koşullarına ve katılım hakkı almak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.mcdonaldskazandirir.com