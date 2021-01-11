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Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2021 Mazeret izni ücretten kesilir mi?

Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? Mazeret izni ücretten kesilir mi? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 05:45
Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2021 Mazeret izni ücretten kesilir mi?
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Mazeret İzninde Önemli Noktalar

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçinin yakınlarının vefatına sadece 3 gün izin verilmektedir. Engelli veya kronik hastalığı olan çocukların çalışanları yılda 10 güne kadar izin alabilir. Özel sektörde çalışanlar için izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, memur izni ise 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu kapsamında belirlenmektedir. İş kanununa göre çalışanlar evlendiklerinde, ebeveynleri öldüğünde veya eşleri, çocukları veya kardeşleri öldüğünde üç gün izin alabilir. İşçinin eşi doğum yapması halinde 5 gün, evlat edinme halinde 3 gün izin kullanılabilir.

Çalışan hastalık izni raporunu verdikten sonra, engelli veya kronik hastalığı olan çocuğu sürekli tedavi görüyorsa, bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin alma hakkına sahiptir. İzin, çalışan ebeveynler tarafından kısmen veya tamamen kullanılabilir. Diğer bir deyişle, çalışanlar bir seferde veya yıl boyunca 10 günlük bir süre kullanabilirler. Memurlar da engelli çocuğu olan çalışanlara tanınan haklardan yararlanabilmektedir. Memurlar için, tıpkı işçiler gibi, bunlardan yalnızca biri izni kullanabilir.

İşçi ve Memur Mazeretlerinde Önemli Farklar

Öte yandan çalışanların ve memurların izinlerinde önemli farklılıklar var. İşçi statüsündeki kişiler (yani 4A kapsamındaki kişiler) 3 günlük evlilik iznini kullanabilirken, memurlar için evlilik izni 7 gündür. Memurlar, çocukları evlendiğinde 7 gün izin alabilirler. Öte yandan işçiler, çocukları evliyken ücretli izin kullanamazlar ve yıllık izin başvurusunda bulunmaları gerekir. İşçiler yalnızca ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü için izin alabilirler. Öte yandan memurlar, eşlerinin, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü halinde 7 gün izin alabilirler. Eşinin anne, baba veya erkek kardeşinin ölümü için izin talebinde bulunan işçiler, bu hakkını yıllık ücretli izinlerinde kullanmak zorundadır.

Babalık Mazeret İzni Durumu

Eşleri doğum yapan memurlar, on günlük babalık iznine sahiptir. İşçiler için babalık izni beş gündür. Bir çalışan evlat edinirse 3 günlük izin süresini kullanabilir. Bir çalışanın bir yıl içinde kullanacağı toplam mazeret süresinin bir sınırı yoktur. Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde sözleşme ile mazeretler artabilir. Devlet memurları babalık izni, evlilik ve ölüm hariç yılda 10 güne kadar izin alabilirler. Gerekirse on gün daha izin alabilirsiniz. Ancak ikinci mazeretli izin yıllık ücretli izinden mahsup edilir.

Öte yandan doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra doğum yapan işçilere ve memurlara 16 hafta doğum izni verilmektedir. Çoğul gebelikse, doğumdan iki hafta daha ekleyebilirsiniz. Anne doğum sırasında veya sonrasında ölürse doğumdan sonraki kullanılmayan süre işçi veya memur babaya devredilebilir. Başka bir deyişle, eş ölürse, 4A veya 4C kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın baba izin hakkını kullanabilir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 05:45
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Anahtar Kelimeler:
MemurİşçiMazeret Izni
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