İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?

Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 8 Kasım 2020 Pazar gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 01:37
Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?
Takip Et:

Mazeret İzninde Önemli Noktalar

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçinin yakınlarının vefatına sadece 3 gün izin verilmektedir. Engelli veya kronik hastalığı olan çocukların çalışanları yılda 10 güne kadar izin alabilir. Özel sektörde çalışanlar için izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, memur izni ise 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu kapsamında belirlenmektedir. İş kanununa göre çalışanlar evlendiklerinde, ebeveynleri öldüğünde veya eşleri, çocukları veya kardeşleri öldüğünde üç gün izin alabilir. İşçinin eşi doğum yapması halinde 5 gün, evlat edinme halinde 3 gün izin kullanılabilir.

Çalışan hastalık izni raporunu verdikten sonra, engelli veya kronik hastalığı olan çocuğu sürekli tedavi görüyorsa, bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin alma hakkına sahiptir. İzin, çalışan ebeveynler tarafından kısmen veya tamamen kullanılabilir. Diğer bir deyişle, çalışanlar bir seferde veya yıl boyunca 10 günlük bir süre kullanabilirler. Memurlar da engelli çocuğu olan çalışanlara tanınan haklardan yararlanabilmektedir. Memurlar için, tıpkı işçiler gibi, bunlardan yalnızca biri izni kullanabilir.

İşçi ve Memur Mazeretlerinde Önemli Farklar


Öte yandan çalışanların ve memurların izinlerinde önemli farklılıklar var. İşçi statüsündeki kişiler (yani 4A kapsamındaki kişiler) 3 günlük evlilik iznini kullanabilirken, memurlar için evlilik izni 7 gündür. Memurlar, çocukları evlendiğinde 7 gün izin alabilirler. Öte yandan işçiler, çocukları evliyken ücretli izin kullanamazlar ve yıllık izin başvurusunda bulunmaları gerekir. İşçiler yalnızca ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü için izin alabilirler. Öte yandan memurlar, eşlerinin, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü halinde 7 gün izin alabilirler. Eşinin anne, baba veya erkek kardeşinin ölümü için izin talebinde bulunan işçiler, bu hakkını yıllık ücretli izinlerinde kullanmak zorundadır.

Babalık Mazeret İzni Durumu

Eşleri doğum yapan memurlar, on günlük babalık iznine sahiptir. İşçiler için babalık izni beş gündür. Bir çalışan evlat edinirse 3 günlük izin süresini kullanabilir. Bir çalışanın bir yıl içinde kullanacağı toplam mazeret süresinin bir sınırı yoktur. Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde sözleşme ile mazeretler artabilir. Devlet memurları babalık izni, evlilik ve ölüm hariç yılda 10 güne kadar izin alabilirler. Gerekirse on gün daha izin alabilirsiniz. Ancak ikinci mazeretli izin yıllık ücretli izinden mahsup edilir.

Öte yandan doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra doğum yapan işçilere ve memurlara 16 hafta doğum izni verilmektedir. Çoğul gebelikse, doğumdan iki hafta daha ekleyebilirsiniz. Anne doğum sırasında veya sonrasında ölürse doğumdan sonraki kullanılmayan süre işçi veya memur babaya devredilebilir. Başka bir deyişle, eş ölürse, 4A veya 4C kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın baba izin hakkını kullanabilir.



Son Güncelleme: 08.11.2020 01:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MemurİşçiMazeret Izni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’ta kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
Beşiktaş’ta kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
Ankara'da feci kaza! Bariyerler çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza! Bariyerler çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Kurum'dan İzmir depreminde hasar alan okullara kritik açıklama!
Bakan Kurum'dan İzmir depreminde hasar alan okullara kritik açıklama!
Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!
Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!
Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban'ın şüpheli ölümü
Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban'ın şüpheli ölümü
Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi
Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi

Popüler Haberler

Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?
2021'de Trafik cezalarına yapılacak zam miktarları
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Tarih konuları ve soru dağılımları
2020 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 8 Kasım 2020 Pazar son dakika intibak haberleri
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2020 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 8 Kasım 2020
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2020 destek ve hibeleri
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eşi vefat eden ve boşanan kadınlara devlet maaşı ve yardım destekleri
Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri
Çekirge istilası nedir? Çin ve Hindistanda görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Titanların Savaşı filmi konusu ne? Hangi oyuncular oynuyor? Star tv'de bu akşam Titanların Savaşı
Ramazan oruçları ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayı başlangıç tarihi
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 8 Kasım 2020 Pazar
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Kasım 2020 Pazar indirim fırsatları
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.