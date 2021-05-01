İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

Mazeret izni durumları nelerdir? 2021 Mazeret izni koşulları ve süreleri

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Mazeret izni durumları nelerdir? Mazeret izni koşulları ve süreleri başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 01-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:04
Mazeret izni durumları nelerdir? 2021 Mazeret izni koşulları ve süreleri
Takip Et:

Mazeret İzninde Önemli Noktalar

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçinin yakınlarının vefatına sadece 3 gün izin verilmektedir. Engelli veya kronik hastalığı olan çocukların çalışanları yılda 10 güne kadar izin alabilir. Özel sektörde çalışanlar için izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, memur izni ise 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu kapsamında belirlenmektedir. İş kanununa göre çalışanlar evlendiklerinde, ebeveynleri öldüğünde veya eşleri, çocukları veya kardeşleri öldüğünde üç gün izin alabilir. İşçinin eşi doğum yapması halinde 5 gün, evlat edinme halinde 3 gün izin kullanılabilir.

Çalışan hastalık izni raporunu verdikten sonra, engelli veya kronik hastalığı olan çocuğu sürekli tedavi görüyorsa, bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin alma hakkına sahiptir. İzin, çalışan ebeveynler tarafından kısmen veya tamamen kullanılabilir. Diğer bir deyişle, çalışanlar bir seferde veya yıl boyunca 10 günlük bir süre kullanabilirler. Memurlar da engelli çocuğu olan çalışanlara tanınan haklardan yararlanabilmektedir. Memurlar için, tıpkı işçiler gibi, bunlardan yalnızca biri izni kullanabilir.

İşçi ve Memur Mazeretlerinde Önemli Farklar

Öte yandan çalışanların ve memurların izinlerinde önemli farklılıklar var. İşçi statüsündeki kişiler (yani 4A kapsamındaki kişiler) 3 günlük evlilik iznini kullanabilirken, memurlar için evlilik izni 7 gündür. Memurlar, çocukları evlendiğinde 7 gün izin alabilirler. Öte yandan işçiler, çocukları evliyken ücretli izin kullanamazlar ve yıllık izin başvurusunda bulunmaları gerekir. İşçiler yalnızca ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü için izin alabilirler. Öte yandan memurlar, eşlerinin, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü halinde 7 gün izin alabilirler. Eşinin anne, baba veya erkek kardeşinin ölümü için izin talebinde bulunan işçiler, bu hakkını yıllık ücretli izinlerinde kullanmak zorundadır.

Babalık Mazeret İzni Durumu

Eşleri doğum yapan memurlar, on günlük babalık iznine sahiptir. İşçiler için babalık izni beş gündür. Bir çalışan evlat edinirse 3 günlük izin süresini kullanabilir. Bir çalışanın bir yıl içinde kullanacağı toplam mazeret süresinin bir sınırı yoktur. Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde sözleşme ile mazeretler artabilir. Devlet memurları babalık izni, evlilik ve ölüm hariç yılda 10 güne kadar izin alabilirler. Gerekirse on gün daha izin alabilirsiniz. Ancak ikinci mazeretli izin yıllık ücretli izinden mahsup edilir.

Öte yandan doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra doğum yapan işçilere ve memurlara 16 hafta doğum izni verilmektedir. Çoğul gebelikse, doğumdan iki hafta daha ekleyebilirsiniz. Anne doğum sırasında veya sonrasında ölürse doğumdan sonraki kullanılmayan süre işçi veya memur babaya devredilebilir. Başka bir deyişle, eş ölürse, 4A veya 4C kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın baba izin hakkını kullanabilir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 06:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MemurİşçiMazeret Izni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak mı?
Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak mı?
Lcwaikiki.com Bayram kampanyası başladı
Lcwaikiki.com Bayram kampanyası başladı
Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?
Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
En çok izlenen yabancı diziler
En çok izlenen yabancı diziler

Popüler Haberler

Mazeret izni durumları nelerdir? 2021 Mazeret izni koşulları ve süreleri
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay hakkında bilgiler
2021 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 1 Mayısıs 2021 Cumartesi son dakika intibak haberleri
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 1 Mayısıs 2021
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Kredi sicil affı başvurusu nereye yapılır? 2021 Kredi kartı sicil affı son dakika
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Son Yaz Metin kimdir? Sinan Tuzcu biyografisi
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleri
Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?
Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.