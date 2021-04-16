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Mayısıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama

Ülkemizde her genç erkeğe askerlik zorunludur. Askere gidecek olan vatandaşlarımız askerlik yerlerinin ne zaman açılacağını merak etmektedir. Celp yerleri sorgulama işlemi belli oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 15:19
Mayısıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama
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Her Türk genci askeri gitmek için gün saymaktadır. Ülkemizde her genç erkeğe askerlik zorunludur. Askere gidecek olan vatandaşlarımız askerlik yerlerinin ne zaman açılacağını merak etmektedir. Celp yerleri sorgulama işlemi belli oldu.

Askerlik Yerleri Ne Zaman Belli Oluyor?

Askerlikte sınıflandırma ve seçim sonuçları bugün yani 16 Nisan 2021 Cuma günü açıklanacak.

Askerlik Yeri Öğrenme

Askerlik yerinizin nereye çıktığını öğrenmek istiyorsanız e-devlet sistemine TC kimlik numaranızla ve şifrenizle girmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemine giriş yaptığınızda Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu kısmına girmeniz gerekmektedir. Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu sekmesine giriş yaptığınızda karşınıza askerlik yapacağınız yer çıkacaktır. Buna göre hazırlık yapmanızda fayda vardır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikMayıs
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