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Mayısıs 2021 aylık burç yorumları

2021 Mayısıs ayı burç yorumları merak ediliyor. 2021 Mayısıs ayında burçları neler bekliyor? Aşk, kariyer, para konularında burçlar neler yaşayacak? Tüm detaylar haberimizde..

30 Nisan 2021 Cuma 20:47
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
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2021 Mayısıs ayı burç yorumları

 

Mayısıs 2021’de burç yorumlarınızda neler var? Bu ay sizi neler bekliyor?Aşk,kariyer,para ve sosyal hayatınızda neler yaşayacaksınız, nelere dikkat etmelisiniz? Burçlar neler söylüyor? 

Mayısıs 2021 Gökyüzü hareketleri 

-5 Mayısıs Çarşamba günü Jüpiter 28.56 derece Kova burcuna geçiyor. Aynı tarihte 10.56 derece Boğa burcunda olacak. 

-6 Mayısıs Perşembe günü 11.00 derece İkizler’de ay düğümü. Aynı tarihte yaralı şifacı Chiron 11.00 derece Koç burcunda.

-8 Mayısıs Cumartesi günü Venüs 0.00 derece İkizler burcuna giriyor.

-11 Mayısıs Salı günü Boğa burcunda yeni bir ay var. 

-13 Mayısıs Perşembe Jüpiter 0.00 derece Balık burcuna giriyor.

-20 Mayısıs Perşembe Güneş İkizler burcuna giriş yapacak.

-23 Mayısıs Pazar Satün 13.31 derecede Kova burcunda geri gitmeye başlayacak.

-26 Mayısıs Çarşamba Yay burcunda Ay tutulması gerçekleşecek.

-29 Mayısıs Cumartesi Merkür,İkizler burcunda retro hareketine başlayacak.

Mayısıs ayı burç yorumları 

-Koç; Koç burcu olanlar ve yükseleni olanlar bu ay neler yaşayacak?

https://youtu.be/N23XDg8p9ME

-Boğa Burcu; 

https://youtu.be/2BhG3U-YiCs

-İkizler Burcu; 

https://youtu.be/8YGCD_mqsYQ

-Yengeç Burcu;

https://youtu.be/b1UBoG9Iddo

-Aslan Burcu;

https://youtu.be/lCrqQiP-xB0

-Başak Burcu;

https://youtu.be/sgrMBJQX5x8

-Terazi Burcu;

https://youtu.be/n4vr7IRE8x4

-Akrep Burcu;

https://youtu.be/Kb3bMMSDyWY

-Yay Burcu;

https://youtu.be/Kb3bMMSDyWY

-Oğlak Burcu;

https://youtu.be/9UQxEAOdV3k

-Kova Burcu;

https://youtu.be/aTS9CyAWH4k

-Balık Burcu;

https://youtu.be/cIDvTWxfpJM




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:47
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Anahtar Kelimeler:
2021MayısBurç
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