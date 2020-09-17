İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları

Son günlerde Türk deniz bölgesinde varlık stratejisi ve askeri güce dayalı "Mavi Vatan" kelimesini sık sık duymaya başladık. Peki, Mavi Vatan ne anlama geliyor? Mavi Vatan kelimesinin altında yatan amaç nedir? yazımızda soruları detaylı bir şekilde açıkladık.

17 Eylül 2020 Perşembe 15:27
Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları
Takip Et:

Türkiye bütünlüğü ve haklarını temsil eden "Mavi Vatan" adını ilk defa 2006 yılında emekli Amiral Cem Gürdeniz'den geldi. Emekli Tuğamiral Cihat Yaycı, 2010 yılında yayınlanan "Temel Deniz Hukuku" kitabında bunu kaydetti. Türkiye'nin bütünlüğünü ve haklarını temsil etmekte. Gürdeniz, Mavi Vatan'ı temsil eden Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'den sular içeren dört pirinç vazo daha Atatürk'ün mezarının etrafına yerleştirilmesini önermekte.


Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik yetki alanlarından bahsediyor. Bu, denizcilik yetki alanlarında haklarını ve çıkarlarını korumak anlamına gelir.

MAVİ VATAN’IN ÖNEMİ 

Mavi Vatan, 2015'ten sonra Türk deniz stratejilerinde aktif silahlı kuvvetlerin temelini oluşturdu. Dış politikayı askerileştirmek için diplomasiyi geri plana atmak, Türkiye'nin sınır ötesi bir savunma alanını başlatmak ve bu strateji için bir askeri-sanayi kompleksinin geliştirilmesi ile karakterizedir.



Son Güncelleme: 17.09.2020 15:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mavi VatanTSKAkdenizKaradenizEge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı

Popüler Haberler

Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları
Çukur dizisinin Seren'ı İrem Sak'un hayat hikayesi!
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlar? 2020 2021 Sezonu başlangıç tarihi belli oldu!
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Sgk şahıs ödemeleri ne zaman yapılıyor? 2020 sgk şahıs ödemeleri tarihleri
Şehit aileleri için faiz kredi veren bankalar
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ankara Anfa 2990 personel alımı şartları nelerdir? Ankara Anfa 2990 Personel Alımı Yapacak
8’de Bugün programı sunucusu Cansu Canan Özgen kimdir? Kariyeri ve biyografisi
Garanti Bankası hesabı nasıl açılır? Garanti hesap açma işlemleri ve belgeleri
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2020
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2020 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 17 Eylül 2020 Perşembe
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.