Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları

Türkiye bütünlüğü ve haklarını temsil eden "Mavi Vatan" adını ilk defa 2006 yılında emekli Amiral Cem Gürdeniz'den geldi. Emekli Tuğamiral Cihat Yaycı, 2010 yılında yayınlanan "Temel Deniz Hukuku" kitabında bunu kaydetti. Türkiye'nin bütünlüğünü ve haklarını temsil etmekte. Gürdeniz, Mavi Vatan'ı temsil eden Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'den sular içeren dört pirinç vazo daha Atatürk'ün mezarının etrafına yerleştirilmesini önermekte.

Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik yetki alanlarından bahsediyor. Bu, denizcilik yetki alanlarında haklarını ve çıkarlarını korumak anlamına gelir.

MAVİ VATAN’IN ÖNEMİ

Mavi Vatan, 2015'ten sonra Türk deniz stratejilerinde aktif silahlı kuvvetlerin temelini oluşturdu. Dış politikayı askerileştirmek için diplomasiyi geri plana atmak, Türkiye'nin sınır ötesi bir savunma alanını başlatmak ve bu strateji için bir askeri-sanayi kompleksinin geliştirilmesi ile karakterizedir.