Mavi Dolunay nedir? Depremin mavi dolunay ile ilgisi var mıydı?

Bu gece gerçekleşecek olan mavi dolunay, sosyal medyada İzmir depremine neden olduğu sıfatıyla eleştirildi. İzmir'de meydana gelen 6.8 depreminde vatandaşlarımız enkaz altında ölüyor. Ancak depreme sebebiyet veren saçma tutumlar 2020 yılında hala gündemde. Depreme neden olan akıl dışı sorunun belki de en muhtemel sorusu Mavi Ay'ın İzmir depremine neden olup olmadığı idi. Sosyal medyada cehaleti ve insanlığı utanç içinde olan bazı kişiler, "zina nedeniyle İzmir'de deprem oldu" diyerek saçmalarlarken, bir tartışma daha gündeme geldi.

Mavi Dolunay depreme neden olur mu?

Astrologlar bu konuda şu açıklamalarda bulundular; Astrolog Dinçer Güner, mavi ayın depreme neden olup olmadığını tartışırken: "Mavi dolunay nedir, önce açıklayayım: Aynı takvim ayında iki dolunay bir araya geldiğinde oluşan ikinci dolunaya mavi ay denir. Ancak depreme neden olan mavi dolunay değil. Mavi dolunay çok nadirdir. O dolunayda depreme neden olan Uranüs'teki dolunaydır. Bu dolunay sırasında Uranüs Boğa burcundaydı. Dolunay bugün 8 derecede Boğa burcunda ve Uranüs'te 8 derecede yapılacaktır, bu yüzden kaçınılmaz olarak Uranüs ve Torosların etkisini hissettik. Veya geçen hafta kur dalgalanmaları yaşadığımız parayla ilgili bir şey olacak. Deprem, boğa yere bağlanırken meydana geldi. Uranüsyen boğa dolunayının etkisi 25 Ekim'den 2 Kasım'a kadar devam edecek. Şu ana kadar risk altındayız, bu tür olaylar yine de olabilir. ' Yorumunu yaptı.

Uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, astrologların ve gazetecilerin konuyla ilgili açıklamalarını şaşırtıcı bir saçmalık olarak yorumladı.