Mavi Ay nedir, nasıl oluşur? Mavi dolunayın burçlara etkileri

NASA’nın geçtiğimiz hafta açıklamış olduğu Mavi Ay için kısa bir süre kaldı. Her ay bir defa yaşadığınız dolunayın bir ay ikinci kez yaşanması olarak belirtilen Mavi Ay, ayın tam dönüşünü tamamlaması ile takvim yılının farklı olması sebebiyle 3 yılda bir yaşanmaktadır.

Her yıl 12 adet dolunay yaşanırken, 2020’de 13 defa dolunay yaşanacak. 2020’nin 13. dolunayı Mavi Ay olarak adlandırılıyor ve bu doğa olayı 31 Ekim Cumartesi günü meydana gelecek.

Mavi Ay nasıl oluşmaktadır?

Dünya genelinde yaşanan volkanik patlama ve orman yangınlarının sebebiyet verdiği toz bulutlarının hareketliliği esnasında dolunay bir süre mavi tonlarında olacak. Gökbilimciler Ay’ın renginin değişmediği ve toz bulutları nedeniyle öyle göründüğü bildirilmektedir.

Mavi ayın burçlara etkileri nelerdir?

Koç

Güveniniz beklenmedik zikzaklar çizebilir. Özellikle de maddi konularda bazı şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Uzunca bir süredir hiç olmadığı kadar beklentilerinizi sorguluyor olabilirsiniz.

Boğa

Burcunuzda Uranüs’lü dolunay özellikle de ilişkilerinizde sürpriz değişimleri beraberinde getirebilir. Bu süreçte aslında değişen şeyin kendi yaklaşımınız ve duruşunuz olabilir.

İkizler

Ruhsal durumunuz son derece sıra dışı ve farklı bir hal almaya başladı. Bilinçaltınızda önemli değişiklikler meydana gelebilir ve farklı rüyalar görebilirsiniz.

Yengeç

Sosyal açıdan önemli farkındalıklar içerisine girebilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin sıra dışı yaklaşımlarına şahit olurken, gerçek aşk noktasında önemli bir yol kat edebilirsiniz.

Aslan

Başak

Dolunay; iş hayatınız, kariyeriniz ve görevleriniz açısından etkili olabilirken beklenmedik gelişmelere hazır olun. Dış dünyada insanların size yönelik algısı, imajınız ve itibarınıza dair bambaşka bir farkındalığın içerisine girebilirsiniz.

Uzaklardan gelecek ilginç haber ve gelişmeler yaşanabilir. Dışarıda meydana gelen olaylar şaşırtıcı şekilde şeklinizi, inanışınızı ve bakış açınızı baştan aşağı değiştirebilir.

Terazi

Ortak paylaşımlarda yaşayabileceğiniz farkındalık çok daha eşitçil ve adil bir anlayışı hayatınıza kazandırabilir.

Akrep

Karşıt burcunuzda dolunay karşınızdaki kişiyi bambaşka bir şekilde, belki de sizin farkında olmadığınızı görmenizi sağlayabilir. Dostlarınız ve düşmanlarınıza ayna tutacak bir mavi ay sizi bekleyecek.

Yay

Gündelik yaşantınız ve çalışma ortamınıza çalışkanlığınıza ışıl tutan dolunay sizi beklerken, mavi ayın ışıkları başkalarını derdine derman olarak, şifa konularında tedbir alabilirsiniz.

Oğlak

Aşka dair dönüştüren aydınlanma ve farkındalık oluşturacak aile konuları sorunlar yaşamanıza neden olsa da, siz yolunuzdan dönmeyeceksiniz. Şaşırtıcı bir yaratıcılık ortaya koymanız kuvvetle muhtemel.

Kova

Ev ve aile konularında yaşayabileceğiniz mavi dolunay, geçmişe dair farkındalıklar yaratabilir. Hayatınızda bazı önemli kararlar alabilirsiniz fakat bunları şuanda kimsenin bilmesine gerek olmadığını da düşünebilirsiniz.

Balık

Mavi ay hem size hem de yakın çevrenize ışık tutuyor. Bu süreçte iletişim şekliniz, iletişim kurduğunuz kişiler ve iletişime olan yaklaşımınız sizi şaşırtabilir. Komşu, kardeş ve arkadaş çevrenizde de sürpriz değişimler yaşanması kuvvetle muhtemel.