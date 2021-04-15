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Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?

TRT ekranlarının Ramazan ayına özel hazırlanan dizisi Maveraya Yolculuk dikkatleri çekti. İzleyiciler dizinin adı Mavera ne demek, TDK Mavera kelime anlamı nedir ve ne anlama gelir sorusu araştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:53
Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?
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TRT 1 ekranlarında her sene olduğu gibi bu sene Ramazan ayında da özel bir mini dizi ekranlara geldi. TRT Ramazan ayına özel olarak Maveraya Yolculuk adlı diziyi izleyicinin beğenisine sundu. Dizi ilk bölümleriyle çok beğenildi.

Başrollerinde Korel Cezayirli, Hasan Küçükçetin, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu ve Zara'nın yer aldığı dizide Ahmed Yesevi’nin hayatı ve yaşadıkları anlatılmaktadır.

Mavera ne demektir?

Mavera kelime anlamı olarak; Bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman. Bunun dışında bir diğer anlamı ise “Görülen alemin ötesi” olarak da bilinir. Mavera kelimesi birçok ünlü yazar tarafından kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Mâverâ-yı hüsn ü hikmet keşf olur her dem sana / Bak ne sûret gösterir seyreyle ibret perdesi (Karagöz Gazeli).

Eyüb'ün mâverâsı gözlerime bir kat daha nurlu göründü (Yahyâ Kemal).

Maveraya Yolculuk dizisinin konusu ne?

Dizide tarihteki ilk alperenlerin ve onlardan biri olan Ahmed Yesevi’nin hayatı ve yaşadıkları izleyiciye aktarılmaktadır. Ahmed Yesevi ve yanındaki Türkistanlı üç derviş, Yusuf Hemedani tarafından dönemin en önemli şehirlerinden Bağdat’a gönderilir. Bu yolculuk ve Bağdat’ta yaşanan olaylar dizide anlatılmaktadır.

Maveraya Yolculuk dizisi TRT 1 ekranlarından Ramazan boyunda her akşam ekranlara gelmektedir. Dizi Ramazan ayının son bulmasıyla ekranlara veda edecek.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
MaveraDiziTRTMaveraya Yolculuk
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