İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Matkap Tezgah İşçisi ne iş yapar? Matkap tezgah işçisinin görevleri nedir, ne iş yapmaktadır?

Matkap tezgah işçisi ne yapmaktadır? 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Bu işte çalışabilmek için nereden mezun olmak gerekir? Tüm soruların cevaplarını sizler için derledik, detaylar haberimizde...

03 Aralık 2021 Cuma 00:23
Matkap Tezgah İşçisi ne iş yapar? Matkap tezgah işçisinin görevleri nedir, ne iş yapmaktadır?
Takip Et:

Matkap tezgah işçisi ne iş yapmaktadır? Matkap tezgah işçisi maaşı ne kadardır? Matkap tezgah işçisi olmak için hangi okul ve hangi bölümden mezun olunması gerekir? Matkap tezgah işçisi mesleğinde çalışmak için hangi belgelerin alınmış olması gerekir? Tüm soruların cevaplarını ve daha ayrıntılı bilgileri sizler için derledik.

Matkap tezgah işçisinin iş tanımı nedir?

Çeşitli şekilde ve özellikte her malzemeden, matkap tezgâhını ve diğer alet ve makineleri kullanarak onaların yardımı ile delik açan, delik büyüten, havşa açan, kılavuz çeken kişi olarak tanımlanır. İş parçasının yapılmış olan basit düzeyde teknik çizimlerinin doğru okunup, doğru yorumlanması, parçaların teknik çizimlerdekine uygun şekilde delinmesi, yapılacak iş ve kullanılan malzemenin türüne göre tespit edilen devir sayısına uygun soğutma sıvılarının kullanılması ve bunlara ek olarak işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve aparatlar ile doğru bir şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun biçimde istiflenmesini sağlanmakla yükümlü çalışan kişidir.

Matkap tezgah işçisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Matkap tezgah işçisinin ortalama aylık maaşını ifade edecek olursak , 3.580 TL olarak söyleyebiliriz. En düşük düzeye maaş alan bir Matkap tezgah işçisi ise 2.826 TL almaktadır. Maximum düzeyde maaş alan bir Matkap tezgah işçisi ise 4.950 TL almaktadır. Bunlar güncel olan maaşlardır. Sizde bu işte çalışmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden bu iş ile ilgili ilanlara girebilir ve kariyerinizi oradan planlayabilirsiniz.

Matkap tezgah işçisi ilanları için tıklayın..

Matkap tezgah işçisi olmak için hangi okul ve hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Matkap tezgah işçisi olarak çalışabilmek için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmaktır.

Matkap tezgah işçisinin görevleri nedir, ne iş yapmaktadır?

Matkap tezgah işçisinin görevleri genel hatları ile şunlardır; işletmedeki genel çalışma prensiplerinin gereklilikleri ile araç, gereçleri ve ekipmanları etkili bir biçimde kullanarak, işçinin sağlığı, işin güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerinin getirdiği yükümlülüklere ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak yapma koşulu ile ayrıntılı olarak bahsedilecek şeylerden sorumludur;

  1. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

    2 - Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

    3 - Çalışılan yeri düzenlemek

    4 - Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

    5 - Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

    6 - İş organizasyonunu gerçekleştirmek

    7 - İş öncesi hazırlıkları yapmak

    8 - Ölçme aletlerini kontrol etmek

    9 - Matkap takımlarını bilemek

    10 - Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek

    11 - Matkap ucunu mandrene bağlamak

    12 - İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak

    13 - İş parçasını tezgâh tablasına bağlamak

    14 - Soğutma sıvısını hazırlamak

    15 - Delme işlemlerini gerçekleştirmek

    16 - Havşa açmak

    17 - Diş açma işlemlerini gerçekleştirmek

    18 - Kılavuz çekmek

    19 - Pafta çekmek

    20 - İşlenen parçaların kontrol ve sevki ile raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

    21 - Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matkap tezgah işçisinin meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar eve ilgili işlerde çalışanlar meslek ana grubuna dahildir.

Matkap tezgah işçisinin meslek alt ana grubu nedir?

Metal işleme makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlardır.

Matkap tezgah işçisinin meslek grubu nedir?

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubuna dahildirler.

Matkap tezgah işçisinin meslek birim grubu nedir?

Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri meslek birim grubuna dahil olan bir meslektir.

Matkap tezgah işçisinin meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek için ayrı ayrı kodlar mevcuttur.  Buradan sizler için Matkap tezgah işçisinin meslek kodunu bulduk. Merak ettiğiniz diğer mesleklerin kodlarına sözlükten ulaşabilirsiniz. Matkap tezgah işçisinin meslek kodu 7223.94 olarak Türk meslekler sözlüğünde detaylı olarak belirtilmiştir.

Bu yazımızda sizler için matkap tezgah ustası ne iş yapar, hangi alanlarda çalışmaktan sorumludur, ne kadar maaş alır ve meslek kodu nedir sorularına  cevap vermiş olmamızın yanında matkap tezgah işçisi olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekir sorusunun cevabını da verdik.


Son Güncelleme: 03.12.2021 00:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MatkapMatkaptezgahişçisi2021Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada karda yürümenin anlamı nedir?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Beşiktaş coin nasıl alınır?
Metal Sac İşleme Ustası ne kadar maaş almaktadır? Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar ?
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
Hamilelik belirtileri en erken ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri hangi ayda başlar?
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
4 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Aralık Cumartesi at yarışı programı
Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri
Destan dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.