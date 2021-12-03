Matkap Tezgah İşçisi ne iş yapar? Matkap tezgah işçisinin görevleri nedir, ne iş yapmaktadır?

Matkap tezgah işçisi ne iş yapmaktadır? Matkap tezgah işçisi maaşı ne kadardır? Matkap tezgah işçisi olmak için hangi okul ve hangi bölümden mezun olunması gerekir? Matkap tezgah işçisi mesleğinde çalışmak için hangi belgelerin alınmış olması gerekir? Tüm soruların cevaplarını ve daha ayrıntılı bilgileri sizler için derledik.

Matkap tezgah işçisinin iş tanımı nedir?

Çeşitli şekilde ve özellikte her malzemeden, matkap tezgâhını ve diğer alet ve makineleri kullanarak onaların yardımı ile delik açan, delik büyüten, havşa açan, kılavuz çeken kişi olarak tanımlanır. İş parçasının yapılmış olan basit düzeyde teknik çizimlerinin doğru okunup, doğru yorumlanması, parçaların teknik çizimlerdekine uygun şekilde delinmesi, yapılacak iş ve kullanılan malzemenin türüne göre tespit edilen devir sayısına uygun soğutma sıvılarının kullanılması ve bunlara ek olarak işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve aparatlar ile doğru bir şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun biçimde istiflenmesini sağlanmakla yükümlü çalışan kişidir.

Matkap tezgah işçisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Matkap tezgah işçisinin ortalama aylık maaşını ifade edecek olursak , 3.580 TL olarak söyleyebiliriz. En düşük düzeye maaş alan bir Matkap tezgah işçisi ise 2.826 TL almaktadır. Maximum düzeyde maaş alan bir Matkap tezgah işçisi ise 4.950 TL almaktadır. Bunlar güncel olan maaşlardır. Sizde bu işte çalışmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden bu iş ile ilgili ilanlara girebilir ve kariyerinizi oradan planlayabilirsiniz.

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Matkap tezgah işçisi olmak için hangi okul ve hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Matkap tezgah işçisi olarak çalışabilmek için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmaktır.

Matkap tezgah işçisinin görevleri nedir, ne iş yapmaktadır?

Matkap tezgah işçisinin görevleri genel hatları ile şunlardır; işletmedeki genel çalışma prensiplerinin gereklilikleri ile araç, gereçleri ve ekipmanları etkili bir biçimde kullanarak, işçinin sağlığı, işin güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerinin getirdiği yükümlülüklere ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak yapma koşulu ile ayrıntılı olarak bahsedilecek şeylerden sorumludur;

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak 2 - Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 3 - Çalışılan yeri düzenlemek 4 - Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak 5 - Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak 6 - İş organizasyonunu gerçekleştirmek 7 - İş öncesi hazırlıkları yapmak 8 - Ölçme aletlerini kontrol etmek 9 - Matkap takımlarını bilemek 10 - Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek 11 - Matkap ucunu mandrene bağlamak 12 - İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak 13 - İş parçasını tezgâh tablasına bağlamak 14 - Soğutma sıvısını hazırlamak 15 - Delme işlemlerini gerçekleştirmek 16 - Havşa açmak 17 - Diş açma işlemlerini gerçekleştirmek 18 - Kılavuz çekmek 19 - Pafta çekmek 20 - İşlenen parçaların kontrol ve sevki ile raporlama işlemlerini gerçekleştirmek 21 - Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matkap tezgah işçisinin meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar eve ilgili işlerde çalışanlar meslek ana grubuna dahildir.

Matkap tezgah işçisinin meslek alt ana grubu nedir?

Metal işleme makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlardır.

Matkap tezgah işçisinin meslek grubu nedir?

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubuna dahildirler.

Matkap tezgah işçisinin meslek birim grubu nedir?

Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri meslek birim grubuna dahil olan bir meslektir.

Matkap tezgah işçisinin meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek için ayrı ayrı kodlar mevcuttur. Buradan sizler için Matkap tezgah işçisinin meslek kodunu bulduk. Merak ettiğiniz diğer mesleklerin kodlarına sözlükten ulaşabilirsiniz. Matkap tezgah işçisinin meslek kodu 7223.94 olarak Türk meslekler sözlüğünde detaylı olarak belirtilmiştir.

Bu yazımızda sizler için matkap tezgah ustası ne iş yapar, hangi alanlarda çalışmaktan sorumludur, ne kadar maaş alır ve meslek kodu nedir sorularına cevap vermiş olmamızın yanında matkap tezgah işçisi olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekir sorusunun cevabını da verdik.