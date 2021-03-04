Masumiyet dizisinde yaşanan olaylar sonrasında akıllara, münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi? sorusu geldi! Sosyal medyada gündem oldu!

Yayın hayatına yeni addım atan ve konusuyla beraber oyuncu kadrosu ile sosyal medyaya bomba gibi düşen Masumiyet dizisi akıllara tekrardan Münevver Karabulut cinayetini getirdi.

Masumiyet dizisi Münevver Karabulut - Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi?

Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir?

Masumiyet dizisinde kendinden 16 yaş küçük olan bir üniversite öğrencisini hamile bırakmasının ardından canice darp ederek yol kenarına bırakan İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu’nun hikayesini anlattığı iddia ediliyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

3 Mart 2009 yılında Münevver Karabulut’a ait olan cansız bir beden çöp toplayan görevlilerce çöp konteynırı içerisinde parçalanmış bir şekilde bulunmuştu. Yapılan adli tıp incelemelerinin ardından başı gövde kısmından ayrılmasının öncesinde bıçak darbesiyle yaralandığı, sonrasında öldürüldüğü tespit edilmişti. Davanın sonucunda Cem Garipoğlu’na 24 sene hapis cezası verilmişti. 10 ekim 2014 yılında Silivri’de kaldığı 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendisini asarak intihar etti