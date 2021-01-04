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Masterchef'te şampiyon belli oldu! İşte Masterchef 2020 şampiyonu

Ekranların sevilen ve ilgil ile izlenen yemek programı Masterchef 2020 şampiyon bu akşam belli oldu. Yarışmacı Barbaros ve Serhat'ın yarıştığı final programında , Serhat Doğramacı Masterchef 2020 şampiyonu oldu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:47
Masterchef'te şampiyon belli oldu! İşte Masterchef 2020 şampiyonu
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Televziyon ekranlarının sevilen ve ilgi ile izlenen başarılı yemek programı Masterchef 2020 şampiyonu az önce tv 8 ekranlarında canlı yayında belli oldu.

MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU SERHAT DOĞRAMACI

Finale kalan Yarışmacı Barbaros ve Serhat'ın iki gün boyunca yarıştığı Masterchef  programında bu akşam son kez yemek yaptı ve verilen puanlar sonucunda Serhat Doğramacı Masterchef 2020 şampiyonu oldu. 

ÖDÜL JEEP

Öte yandan MasterChef'te büyük ödül belli oldu. MasterChef şampiyonu jeep sahibi olacak.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:47
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Masterchef 2020Masterchef 2020 şampiyonu
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