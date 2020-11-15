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MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Ekranların sevilen programlarından olan MasterChef'in Bursa'da çekilen bölümlerinde, çekim sırasında alana girmek isteyen bir vatandaş ekip tarafından alınmayınca aralarında yumruklu kavga çıktı.

15 Kasım 2020 Pazar 11:15
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
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Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef bazı haftalarda yaptığı dış çekimlerini bu haftada tarihi yeşil şehrimiz Bursa'yı tercih etti. Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir, Çanakkale ve Maraş'ta dış çekim yapan ve o yörelere özgü yemekler yapan MasterChef yarışmacıları bu haftada Bursa'ya özgü yemekler yapacak.

Ancak tüm bunların öncesin programın çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Yarışmanın çekildiği Tophane meydanında esnaf olarak çalıştığı için alan girmek isteyen bir vatandaş çekim dolayısıyla içeri alınmayınca ekiple arasında tartışma çıktı.

Tartışma uzayınca taraflar birbirine yumrukla vurmaya başladı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.


 

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 11:15
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefMasterChef KavgaaMasterChef Kavga
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