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MasterChef Türkiye Konya Zazadin Hanı nerededir? Zazadin Hanı tarihi

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'nin son bölümü nerede çekildi? 119. bölümü Konya' da bir handa çekilmiş olan yarışma izleyicileri meraka düşürdü. Farklı şehirlere giderek yeni yerler ve lezzetler tanıtan programın bu hafta çekim yaptığı han merak edilmiş ve araştırılmıştır.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:49
MasterChef Türkiye Konya Zazadin Hanı nerededir? Zazadin Hanı tarihi
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 MasterChef Türkiye Konya’da nerede çekildi? Zazadin Hanı Konya’nın neresinde?

MasterChef 119. Bölüm bir handa çekildi. Son bölümü Konya’ da çekilen yarışmada çekim yapılan han merak konusu oldu.

Sevilen yemek yarışması her hafta farklı bölgelere giderek seyircilere farklı bölgeleri ve lezzetleri tanıtmaktadır.  Yarışmanın Cumartesi akşamı ekrana gelecek bölümü Konya Zazadin Han’ında çekilmiştir.

ZAZADİN HANI KONYA’DA NEREDE?

 Günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmış en büyük kervansaraylardan biri olan han, mimari açıdan güzel bir yapıya sahiptir. Konya’ ya 22 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Aksaray- Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek köyü yakınlarında bulunmaktadır. Selçuklu kervansaraylar ağının en özel yapılarındandır.

1235-1236 yıllarında I.Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev emirleri sonucunda Selçuklu Devleti’nin önemli adamlarından ve baş mimarı olan Sadeddin Köpek tarafından yaptırılmıştır. Hanın adı, yapıldığı zamanda ‘Sadettin Hanı’dır. Zamanla değişen isim Zazadin Hanı olmuştur. Dikdörtgen planlı kesme taş kullanılarak yazlık ve kışlık şeklinde avlulu yapılan han görünümüyle bir kaleyi andırmaktadır. Taç kapısının üstünde bir kitabe vardır. 2017 senesinde Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmiş ve turizm için açılmıştır.

Günümüzde bu han; düğün, nişan gibi organizasyonlara ev sahipliğinde bulunmaktadır.  



Son Güncelleme: 12.12.2020 17:49
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Masterchef TürkiyeZazadin Hanı
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