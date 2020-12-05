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Masterchef Tarama tarifi ve malzemeleri

TV8 kanalının sevilerek izlenen masterchef yarışmasının 114. bölümünde yarışmacılar meze yaptı. Yarışmacılardan biri meze olarak tarama yapmaya karar verdi. Peki, tarama nasıl yapılır, malzemesi nelerdir?

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:36
Masterchef Tarama tarifi ve malzemeleri
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Masterchef’in yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık alabilmek için meze yaptılar. Mezelerden biri de Tarama oldu. İzleyiciler için Taramanın malzemelerini ve nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verdik.

Tarama malzemeleri

250 gram bottarga

Yarım kuru soğan

100 gram bayat ekmek içi

2-3 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı zeytinyağı

Masterchef Tarama tarifi

Öncelikle soğanınızı sıkıp, suyunu sıkın. Ardından Bottarga’nın kabuğunu soyun. Eğer Bottarga’'nın tadı yoğun gelirse soğuk suda bekletebilirsiniz birkaç saat. Battorga’ları mutfak robotuna eklerin ve ardından ekmek içlerini de robata eklerin. Limon suyunu ve soğan suyunu da karışıma ekleyin. Karışımın üzerine azar azar zeytinyağı ekleyip, bütün karışımı mayonez kıvamına gelene kadar çekin. Afiyet olsun.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 22:36
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Anahtar Kelimeler:
Tv8YarışmaMasterchefTaramaMeze
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