MasterChef Pırasa nasıl yapılır? Pırasa yapılış tarifi ve malzemeleri

Pırasa tadı çok sevilmese de birçok tarifle pırasanın müthiş tatlara ulaşıldığı görülmektedir. Sizin için birçok pırasa tarifleri derledik.

Pırasalı gevrek kiş tarifi

Malzemeler:

-125 gram tereyağı

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 çay bardağı yoğurt

-1 adet yumurta

-1 adet yumurta beyazı

-1 çay kaşığı tuz

-4 su bardağı un

-2 çay kaşığı kabartma tozu

-İç harcı:

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-500 gram pırasa

-1tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı pul biber

-2 yemek kaşığı un

-2 adet yumurta

-1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Öncelikle tavanızda yağınızı kızdırın. İçerisinde küçük doğranmış pırasanızı ekleyin ve tuz ve pul biberinizi serpin. Piştikten sonra ocaktan tavanızı alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra pırasanın üzerine yumurta ve unu ekleyin. Harcı iyice karıştırın ve bir kenarda tutun.

Hamuru için tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, bir yumurta, bir yumurta beyazı ve tuzu bir kapta karıştırın. En son un ve kabartma tozunu ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru iki eşit parçaya bölün ve bir parçasını merdane yardımıyla yuvarlak boyutta açın. Hamuru yağlı kağıt üzerinde tepsiye yerleştirin ve üzerini çatalla delikle açın. Diğer hamuru da şeritler halinde şekillendirin ve üzerine harcınızı ekleyin. Kenarlara yumurta sarısı sürün ve fırında 180 derecede 30 dakika pişirin.

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Malzemeler:

-6 adet orta boy pırasa-

-2 adet orta boy havuç

-2 yemek kaşığı pirinç

-1 adet limon suyu

-1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

-1/2 su bardağı su

-6 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Pırasaları iyice yıkadıktan sonra verev şeklinde kesin. Havuçları da pırasalara uygun bir şekilde kesin. Doğradığınız pırasa ve havuçları tavaya ekleyin ve üzerine yıkanmış pirinçleri ekleyin. Daha sonrasında baharatları ekleyin. Son olarak da suyu ekleyin ve üzerine zeytinyağını dökün. Kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

Pırasa Çorbası Tarifi

Malzemeler

-2 adet pırasa

-2 adet orta boy patates

-4 diş sarımsak

-2 adet küçük boy soğan

- su bardağı sebze suyu

-1 adet defneyaprağı

-2 dal maydanoz sapı

-3 adet tane karabiber

-1 yemek kaşığı beyaz sirke

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Pırasaları büyük büyük kesin ardından soğanları normal boyutta doğrayın. Daha sonrasında tavaya pırasa ve soğanları ekleyin ve yağda kavurun. Ardından sarımsakları ekleyin. Patatesleri küp küp doğrayın ve karşıma ekleyin. Sirkeyi ekledikten sonra sebze suyunu ekleyin. Defneyaprağı, maydanoz sapları ve diğer baharatları ekleyin ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Çorba kaynadıktan sonra blenderdan geçirin. Afiyet olsun.

Kıymalı Pırasa Tarifi

Malzemeler:

-4 dal pırasa

-250 gram kıyma

-2 adet havuç

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı pirinç

-1 tutam tuz

Hazırlanışı:

Pırasaları büyük büyük kesin ve havuçları halka şeklinde doğrayın. Tencerede kıymayı 7-8 dakika kavurun içine salçayı ekleyin iki dakika daha kavurun. Ardından havuç ve pırasaları ekleyin. Yıkanmış pirincini ekledikten sonra tuz ve üzerini geçecek boyutta su ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

-Pırasa Kavurması Tarifi

Malzemeler:

-1 adet soğan

-8-10 dal pırasa

-1 yemek kaşığı bulgur (veya pirinç)

-1 tatlı kaşığı tereyağı

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1,5 su bardağı sıcak su

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

Hazırlanışı:

Bir tavada tereyağı ve zeytinyağını eritin, doğradığınız soğanları kavurun ve pirinç ekleyin. Ardından pırasayı ekleyin ve karıştırın. Harca sıcak su ekleyin. Son olarak baharatları ekledikten sonra kısık ateşte kontrollü pişirin. Afiyet olsun.

-Pırasalı Pilav Tarifi

Malzemeler:

-2 su bardağı pirinç

-2,5 su bardağı sıcak su

-2 adet pırasa (ayıklanmış, temizlenmiş)

-1 adet taze soğan

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 tatlı kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 adet kesme şeker

-1-2 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Pırasa ve soğanı doğrayın. Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Doğradığınız pırasa ve soğanı ekleyin ve kavurun. Pırasa ve soğan kavrulduktan sonra pirinci ekleyin ve beş dakika boyunca karıştırın. Sıcak su, tuz, kesme şeker ve limon suyunu ekleyip, kısık ateşte pişirin. Suyunu çeken yemeği 15 dakika sonra servis edebilirsiniz.

Yumurtalı Pırasa Tarifi

Malzemeler:

-4 dal pırasa

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-4 adet yumurta

-1 su bardağı beyaz peynir

-1 tutam tuz

-1 tutam karabiber

Hazırlanışı:

Pırasaları doğrayın. Tavada yumuşamasını bekleyin. Yumurtaları bir kapta çırpın ve içine peynir, tuz ve karabiber ekleyin. Yumurta karışımını, pırasaların üzerine dökün.

Plaska tarifi

Malzemeler:

-2 su bardağı mısır unu

-2,5 su bardağı un

-2 su bardağı su

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 çay kaşığı tuz

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 çay kaşığı karbonat

-4 damla limon suyu

-700 gram pırasa

Hazırlanışı:

Pırasaları haşlayın. Mısır unu, un, su, zeytinyağı, tuz ve biber salçasını bir mikserle kıvam alana kadar çırpın. Karbonat ve limon suyunu ekleyin, karıştırın. Tepsiyi yağlayın ve karışımın yarısını tepsiye dökün ardından süzdüğünüz pırasaları ekleyin ve harcı tekrardan pırasaların üzerine dökün. Fırında 200 derece 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

12-Pırasalı Köfte Tarifi

Malzemeler:

-300 gram kıyma (tercihen yağlı)

-1 adet pırasa

-2 dilim bayat ekmek

-1 diş sarımsak

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kimyon

Hazırlanışı:

Pırasaları ince ince kesin. Ekmekleri blendar yardımıyla küçük bir boyuta getirin. Kıymayı ve baharatları yoğurun ve bölün. Köfte şekline getirin. Tavada sıvı yağı kızdırın ve harcı kızartın. Afiyet olsun.