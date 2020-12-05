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Masterchef Patlıcan salatası tarifi ve malzemeleri

Sevilen yarışmanın 5 Aralık'ta yayınlanan bölümünde yapılan patlıcan salatası, izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. İzleyenler tarifini ve malzemelerine yoğun talep gösterdi. İşte o salatanın tarifi..

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:24
Masterchef Patlıcan salatası tarifi ve malzemeleri
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MasterChef’te Yapılan Patlıcan Salatası Tarifi! Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır?

 MasterChef’in yayınlanan 114.bölümünde yapılan patlıcan salatası, görüntüsüyle büyüledi. İzleyenlerin dahi iştahını açan patlıcan salatasının tarifi nedir? İşte o salatanın tarifi…

 

5 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef yeni bölümde, patlıcan salatası yapıldı. Meze bölümü olan bu bölümde yapılanlardan biri olan bu salata başarılı yarışmacıların yapımı ile izleyicilerin ilgisini çekti.

Patlıcan Salatası Malzemeleri

3-4 adet orta boy közlenmiş patlıcan

2 adet domates

4-5 adet közlenmiş biber

1 adet soğan

2-4 diş sarımsak

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

 

Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır? Tarifi Nedir?

Öncelikle işe patlıcan ve biberleri közlemek ile başlayın. Elinizde köz varsa köz üzerinde yapmanız tadını daha da güzelleştirecektir ancak imkanınız yoksa altenatif olarak ocak veya fırında da yapabilirsiniz. Közlenen sebzeleri soyarak küçük küçük doğrayın. Daha sonra domatesleri küçük küpler halinde keserek işleme devam edin. Soğanları piyazlık olarak doğrayın. Sonrasında işe sarımsakları ezerek devam edin. Son olarak tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyup tuzunu ve yağınız ilave edin. Bir miktar karıştırdıktan sonra, salatanız servise hazırdır. Afiyet Olsun!

MasterChef Türkiye Yarışması Günleri ve Saati!

MasterChef programı cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve perşembe akşamları saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicileri ile buluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 22:24
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