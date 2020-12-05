Masterchef Patlıcan salatası tarifi ve malzemeleri

MasterChef’te Yapılan Patlıcan Salatası Tarifi! Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır?
MasterChef’in yayınlanan 114.bölümünde yapılan patlıcan salatası, görüntüsüyle büyüledi. İzleyenlerin dahi iştahını açan patlıcan salatasının tarifi nedir? İşte o salatanın tarifi…
5 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef yeni bölümde, patlıcan salatası yapıldı. Meze bölümü olan bu bölümde yapılanlardan biri olan bu salata başarılı yarışmacıların yapımı ile izleyicilerin ilgisini çekti.
Patlıcan Salatası Malzemeleri
3-4 adet orta boy közlenmiş patlıcan
2 adet domates
4-5 adet közlenmiş biber
1 adet soğan
2-4 diş sarımsak
Tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır? Tarifi Nedir?
MasterChef Türkiye Yarışması Günleri ve Saati!
MasterChef programı cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve perşembe akşamları saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicileri ile buluşmaktadır.
Son Güncelleme: 05.12.2020 22:24