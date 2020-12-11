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Masterchef Mercan Resifi nasıl yapılır? Mercan Resifi yemeği malzemeleri ve tarifi

Mercan Resifi nasıl yapılır? 10 Aralık 2020 Masterchef Mercan Resifi yemeği tarifi! Somer şefin imzasının olduğu Mercan Rasifli nasıl yapılır?

11 Aralık 2020 Cuma 00:25
Masterchef Mercan Resifi nasıl yapılır? Mercan Resifi yemeği malzemeleri ve tarifi
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MasterChef yemek yarışmasında Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu için Somer şefin imzasının olduğu Mercan Resifi tabağı isimli yemeğin yapılması kararlaştırıldı. Bu Mercan resifi nasıl yapılır? Yemeğin tarifi nedir? Malzemeleri ve yapılışı haberimizde verildi. 

Mercan Resifi yemeğinin malzemeleri

Nane köpüğü; Taze nane

Yumurta beyazı

Buz ve Tuz 

Mercan Resifi yemeğinin yapılışı

1 mayonez tenceresinde çırpıcı ile yumurta beyazını köpürtün. Taze naneleri 15 saniye haşlayıp ardından buzlu suda soğutunuz. Soğutmuş olduğunuz naneleri birazcık su ile el blenderinde sıvı hale getiriniz. Kabartmış olduğunuz yumurta beyazı ile harmanlayıp üzerinde kalan köpüğü kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:25
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MasterchefSomer ŞefDanilloTV(Acun MedyaMercan Resifi
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