Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

MasterChef’te Yapılan Kremalı Mantar Çorbası! Çorbanın Tarifi Nedir? Hangi Malzemeler Kullanılır?

Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Şef Danilo Zanna’nın jürileri olduğu ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanan bölümüyle 113. yayınını yaptı. Bu bölümde yapılanlardan biri de kremalı mantar çorbası idi. Görüntüsüyle seyirciyi büyüleyen çorbanın tarifi nedir? Yapmak için hangi malzemeler lazımdır?

Ünlü jürileriyle ve yetenekli yarışmacıları ile finale doğru ilerlenen yarışmanın 3 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan yapılması istenen yemeklerden biri de kremalı mantar çorbası oldu. Pek çok yemekler yapıldı ve yarışmacılar yemeklerdeki hünerlerini gösterdiler. Dokunulmazlık oyununda yeteneklerini sergileyen yarışmacıların yaptığı mantar çorbasının tarifini, herkes merak etti.

İşte Merak Edilen O Çorbanın Tarifi!

1 çay bardağı kuru porçini mantarı

Yeteri kadar su

1 çay kaşığı safran

350 gram shitake mantarı

450 gram kestane mantarı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı soğan

5 su bardağı ılık et veya sebze suyu

1/2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Üzerine:

1 tutam safran

2 dal kekik

Servis için:

2-4 dilim ekmek

1 çorba kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

Mantar Çorbasının Tarifi

Porçini mantarı genişçe bir kaseye koyularak üzerine bir çay bardağı sıcak su dökülür ve 10 dakika kadar suda bekletilir. Safran da ayrı bir çay bardağı sıcak suyun içine atılır. Diğer mantarlar da nemli bir bez ile silinir ve gerekirse soyulup ince ince doğranır. Tereyağı ve zeytinyağı orta boy bir çelik tencereye alınır. Shitake mantarı, kestane mantarı, dövülmüş sarımsak, küp doğranmış soğan ve bir çay kaşığı tuz eklenir. Ara ara karıştırarak hepsi birlikte 10 dakika kadar karıştırılır. Suda duran porçiniler çıkarılıp sıkılır ve ince ince doğranıp tencereye eklenir. Safranlı su süzülür, suyu çorbaya ilave edilir. Ilık et suyu da çorbaya eklenilip karıştırılır. Kalan bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave edildikten sonra tencerenin altı kısılarak 20 dakika boyunca pişmeye bırakılır. Piştikten sonra servis tabağına alınan çorbanın üzerine safran ve kekik serpilir. Serviste kullanılmak üzere bir tavada tereyağı ve sarımsak hafifçe çevrilir. Ekmekler tavada arkalı önlü kızartılır ve çorbayla beraber servis edilir. Afiyet olsun!

MasterChef Programı Yayın Saatleri Ve Tarihleri

Program cumartesi, Pazar, pazartesi, Salı ve Perşembe günleri TV8 ekranlarında, saat 20.00’de ekranda sevenleriyle buluşuyor.

MasterChef Yarışmacıları Kimlerdir?

Emir Elidemir

MasterChef Türkiye’nin başarılı yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir, 1994 yılında doğmuştur. İzmir doğumlu olan yarışmacı, liseyi Bonova Anadolu Lisesi’nde okumuştur. 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiştir. 4 yıllık üniversite hayatının sonrasında Florida, Amsterdam’da stajlarını yapmıştır. Yaptığı bu stajların birini 2 Michelin yıldızlı bir restoranda gerçekleştirmiştir.

İzmir’de yaptığı bir stajının sonrasında Fransa’nın Lyon şehrindeli 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını bitirmiştir.

En son olarak da New York’ta Benno Restoran’da çalışmaya başlamıştır. Dilini de yurtdışında yaptığı stajlarla geliştiren Emir Elidemir, finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

Eray Aksungur

1997 yılında Bolu’da doğmuştur. Çocukluğundan beri aşçılık hayali olmuştur ve bu hayalinin peşinden gitmek için ilk adımını lise zamanında atmıştır. Bolu’da Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Lisede aldığı iki yıllık eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlamıştır. Stajın ardından tekrar okuluna geri dönen Aksungur, ertesi yıl Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak göreve başlamıştır. Okulunun son yılında okul başkanı olmuş ve liderlik özelliklerini geliştirmiştir. Okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alış ve aşçılık hayali yolunda iş hayatına devam etmiştir.

2 yıllık eğitimin ardından İstanbul’a gelmiş ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Lezzet Akademisi isimli bir programdan teklif almış ve orada yarışmıştır. Yarışmada finalistlerden biri olmuş ve ikinci olarak bitirmiştir.

Bunların ardından tekrar memleketi Bolu’ya dönmüş ve çalışmaya devam etmiştir. Hayallerinden biri de MasterChef programına başvurup kadroda yer almaktı. Bu hayalini gerçekleştiren Eray Aksungur’un yeni ve her zamanki hedefi yarışmayı birincilikle bitirebilmektir.

Barbaros Yoloğlu

Yarışmaya Muğla’nın Bodrum ilçesinden katılmıştır. Üç farklı yarışmacının bulunduğu düelloda yapmış olduğu “asma yaprağında barbun balığı” yemeği ile rakipleri olan Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan’ı geride bırakarak jürinin beğenisini kazanmıştır. Bitez’de bir restoranda aşçılık yapmış olan Yoloğlu, restoran deneyimlerini yarışmada kendi lehine çevirmiş ve buraya kadar başarıyla gelmiştir.

Ebru Has

Aslen Düzce Akçakocalıdır ve 28 yaşındadır. İlkokulda profesyonel olarak voleybol hayatına başlangıç yapmış olan Has, Eczacıbaşı’nda voleybol başlangıcını yapmış daha sonra yıllar boyunca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde voleybol oynamıştır.

Liseyi Doğa Koleji’nde bitirmiş daha sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitirmiştir. Bunun devamında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary Institute aşçılık kursunda eğitim almış ve buradaki eğitimini tamamlayıp Moevenpick Hotel’de stajını yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl boyunca Grand Levent Hotel’de çalışmış olan Ebru Has, Emirgan’da La Boom isimli bir restoranda çalışma hayatını devam ettirmiştir. Bu sıralarda yeni bir kararla Malta’ya gitmiş ve 6 ay dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. Türkiye’ye dönmesiyle İstanbul Balat Cafe Restaurant’ta Executive Chef olarak çalışmaya başlamıştır. Buradaki görevinin ardından bir yıl kadar Bursa Asmadan Enoteca Bistro’da çalışmıştır. Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak da çalışmıştır.

Aşçılık hayatının yanı sıra pilates eğitmenliği yaptığını söylemiş olan Ebru Has, MasterChef 2020’nin iddialı yarışmacılarından biridir.

Özgül Coşar

36 yaşında bir gıda mühendisidir. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümü mezunudur. Yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. Çocuklarının doğum gününü hazırlarken bunları kendisinin organize ettiğini ve o zaman içinde yemek yapmaya karşı ne kadar büyük bir aşk olduğunu fark ettiğini söylemiştir. Kendisini bildiğinden beri mutfakta zaman harcayan Coşar, hızlı olması ve koordine çalışma şekliyle avantajlı olduğunu söyledi. Kendisini yarışmaya katılması için teşvik eden kişi de kızı olmuş.

Sefa Okyay Kılıç

24 yaşında ve Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunudur. Yarışmadan bir hafta önce Londra’dan gelmiş. Londra’da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışmış ve MasterChef’i kazanmaya geldiğini söylemiştir. Şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını da söyleyen Kılıç Londra’dan buraya gelme sebebinin şu şekilde ifade etmişti:

"Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun öneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

Serhat Doğramacı

Genç adaylardan biri olan Serhat Doğramacı 23 yaşında ve aşçıdır. İstanbul’dan katılıyor yarışmaya. Yaklaşık olarak 9-10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu ifade etmiş ve programın 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık’ı tanıdığını belirtmiştir. Utah’ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma stilini beğenmediğini, favorilerinin Alican ve Batuhan olduğunu söylemiştir.

MasterChef’te birinci olacağım diyerek iddialı konuşan Doğramacı, jüri üyelerinin önüne tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar ve krema sosu ile çıkmıştır. Üç jüri üyesinin de tam not verdiği yarışmacı bu şekilde düellolara kalmaya hak kazanmıştır.

MasterChef Jüri Üyeleri

Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer almaktadır.

Mehmet Yalçınkaya

1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde doğmuştur. Dünyanın çeşitli yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine bir eğitim almıştır.

2005 yılında Amerika’nın ünlü gurme dergisi “Culinary” dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Almanya’da yapılan 2008 IKA OLIMPIYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağına dair çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalyalar, şilt ve sertifikalar kazanmıştır. Fusion Mutfak akımını yaptığı çalışmalarla birlikte Türkiye’de uygulayan ilk şeflerden biridir.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünyaa Aşçılar Olimpiyatları’nda dünya ikincisi olmuştur.

Şu an ise MasterChef’te jüri üyesi olarak görev almaktadır.

Somer Sivrioğlu

25 Mayısıs 1971 günü dünyaya gelmiştir. 1995 yılında kariyer hedefi için Avustralya’ya gitmiştir. Master yapıyorken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zncirlerinde yöneticilik yapmasının ardından Sydney’de, menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutafına ait lezzetler barındıran bir restoran açmıştır. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak amacıyla MasterChef Avustralya’da bulundu. 2015’de Türk mutfağını sevdirmek amacıyla bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenmiş ve şu an iki çocuk babasıdır.

Aldığı Ödüller

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

Danilo Zanna

15 Nisan 1982 günü doğmuştur. Üç kardeşin en küçüğü olan Zanna, aile restoranlarında çalışarak kariyerine başlangıç yapmıştır. İtalya’da gastronomi bölümü okumuştur. Seyahat amacıyla geldiği Türkiye’de aradığı aşkı bulmuş ve buraya yerleşmeye karar vermiştir.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başlamasının ardından İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırlamış ve gastronomi öğrencilerine danışmanlık yapmıştır. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerde yer almıştır.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturan çiftin Zeno Tibet isminde bir oğulları vardır. 2013 yılında doğmuştur. Danilo Zanna 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye jüri üyeliği yapmaya başlamış ve devam etmektedir.