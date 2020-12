Masterchef köpoğlu tarifi ve malzemeleri

Masterchef Köpoğlu Nasıl Yapılır? Köpoğlu Tarifi Ve Malzemeleri Nelerdir?

Masterchef Türkiye’nin 5 Aralık Cumartesi günü yayınlanan 114. Bölümünde köpoğlu yapılmıştı. İzleyiciler ise köpoğlunun nasıl yapıldığını ve malzemelerinin neler olduğunu araştırıyorlar.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliğini yapmış olduğu Masterchef Türkiye’nin 5 Aralık Cumartesi günü yayınlanan 114. bölümünde yapılan yemeklerden birisi de Köpoğlu olmuştu.

Köpoğlu Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

5-6 adet patlıcan

8-10 adet biber

1 diş sarımsak

4 adet domates

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı toz şeker

TuzKarabiber

Kızartmak İçin; Sıvı yağ

Masterchef Köpoğlu Yapım Aşaması

Patlıcanı alacalı soyduktan sonra, kuşbaşı doğrayıp tuzlu suda acısını çıkarıyoruz. Biberleri yıkayıp çekirdeklerini ayıklıyoruz ve kuşbaşı doğruyoruz. Sıvı yağda biberleri kızartıyoruz. Patlıcanların suyunu süzüp, kızartıyoruz. Domatesleri rendeleyip içine karabiber, tuz ve toz şeker ekleyip, suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Yoğurdun içine sarımsak rendeleyip, kızarmış patlıcan ve biberin üzerine döküyoruz. Az tuz ekleyip, karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine domates sosunu döküyoruz.

Masterchef Türkiye Hangi Günlerde Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Masterchef Türkiye, Cumartesi Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerinde yani toplam bir haftada 5 gün boyunca ekranlarda yer alıyor. Saat 20.00’de TV 8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Masterchef Yarışmacıları Kimlerdir?

Masterchef yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor. Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise hayatını Bonova Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitim alarak mezun olmuştur.

Florida ve Amsterdam’da staj yapmış olan Emir Elidemir, bu stajlardan birini 2 Michelin yıldızlı restoranda yapmıştır.

İzmir’de yaptığı stajın ardından Fransa’nın Lyon kentinde olan 1 Michelin yıldızlı restoranında stajını tamamlamıştır.

En son New York’taki Benno Restoran’da çalışmaya başlamıştır. İngilizce seviyesi iyi olan Emir Elidemir, yarışmanın bir sonraki etabına katılmak için marifetlerini gösterecek.

Master Yarışmacısı olan Eray Aksungur, 1997 yılında Bolu’da doğmuştur. Çocukluğundan beri aşçı olma hayaliyle büyüyen Eray Aksungur, aşçılık için ilk adımını atarak Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada almış olduğu 2 yıllık eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de stajını yaparak tekrardan okuluna dönmüştür. Bir sonraki sene ise Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev yapmıştır. Okulunun son yılında, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlamıştır. Okulunun bitiminden sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış ve ardından Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümüne 2 yıl daha eğitim almaya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

Okulunu bitirmesinin ardından İstanbul’a gelerek çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan gelen teklifi kabul ederek yarışarak finale kalıp yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştır.

Bu yarışmanın ardından tekrardan Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışmaya devam eden Eray Aksungur, hayalleri içerisinde olan Masterchef’e başvurarak yeni sezonda kadroda yer almayı başarmıştır.

Barbaros Yoloğlu Üç farklı yarışmacının yer aldığı düelloda yaptığı 'Asma yaprağında barbun balığı' ile rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan sıyrılarak jürinin takdirini kazanan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, burada kazandığı deneyimi yarışmada avantaja dönüştürmüştür.

Masterchef Yarışmacısı Ebru Has, 28 yaşında olup aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokul yıllarında profesyonel voleybol hayatına başlayan Ebru Has, Eczacıbaşı’nda voleybol oynamaya başlamış ve yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde ter akıtmıştır.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajından sonra 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışmıştır. Emirgan’da La Boom adlı restoranda çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar bir süre de Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yapan Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer alıyor.

Masterchef kadrosunda yer alan Özgül Coşar, 36 yaşındadır. Gıda Mühendisi olan Coşar, Evli ve iki çocuk annesidir. Özgül Coşar, Pastacılık ve Ekmekçilik bölümünü bitirmiştir. Özgül Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum günlerinin organizasyonunu yaparken içindeki yemek yapma aşkını keşfettiğini belirtmiştir. Masterchef’e katılmasını kızı istemiştir.

Masterchef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında olup eğitimini Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesinde almıştır. Bir hafta önce Londra’dan gelmiştir. Londra’da sahibi Türk birisinin Akdeniz restoranında aşçılık yapmaktadır.

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından biri olan Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık olarak 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

Masterchef Türkiye Jürisinde Hangi İsimler Var?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi jüriler aynı kalmıştır. Jürideki isimler ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu olarak devam etmektedir.

Masterchef Türkiye Mehmet Şef Kimdir?

Tam adıyla Mehmet Yalçınkaya isminde olan ünlü şef 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde doğmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapan Yalçınkaya, 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır.

2005 yılında Amerika da ünlü bir gurme dergisine ‘ CULINARY’ Trend Chef olmuştur. Bu dergide biyografisi ve spesiyalleri yayımlanan şef, Almanya’da 4 yıl aralıklarla yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde üçüncü olmuştur.

Çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda Türk mutfağı kategorilerinde madalya, şilt ve sertifikalar almıştır. Farklı tatları içinde barındıran ‘Fusion Mutfak’ akımını başlatan Yalçınkaya bu kategoriyi Türkiye’de ilk uygulayan şeftir.

2012 yılında ise Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi olmuştur.

2017-2018 sezonunda ise Masterchef Türkiye jüri üyeliğine başlamıştır. Bir sonraki sezonda da izleyenler karşısına jüri üyesi olarak ekranlarda bulunmaktadır.

Masterchef Türkiye Somer Şef Kimdir?

25 Mayısıs 1971 yılında doğmuş olan Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer yapmak için Avusturalya’ya giden Sivrioğlu, Master zamanlarında şeflik kariyerine başlamıştır. Belirli bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yapmıştır. Yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına özgü lezzetler bulunduran bir restoran açmıştır. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlamıştır. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Somer Sivrioğlu birçok ödül almıştır. Bunlar; 2013 yılında Yerel İşletme ödülü, İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü, 2010 ve 2011 yılında RCNSW Mükemmellik Ödülü, 2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı ödüllerini almıştır.

Masterchef Türkiye Danilo Şef Kimdir?

Tam ismi Danilo Zanna olan ünlü şef, 15 Nisan 1982 yılında doğmuştur. Toplam 3 kardeşlerdir ve Zanno en küçükleridir. Aile restoranlarında çalışarak şefliğe doğru yükselmiştir. İtalya’da Gastronomi bölümünden mezun olmuştur. Gezme amaçlı Türkiye’ye gelen şef hayatının aşkını burada bulmuştur. Ve Türkiye’de kalmaya karar vermiştir.

Çeşitli televizyon programlarında şeflik yapmaya başlamıştır. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalya yemekleri alanında workshoplar hazırlamıştır. Aynı zamanda gastronomi öğrencilerine danışmanlık yapan Danilo Zanno, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerde ekranların karşısına çıkarak ününe ün katmayı başarmıştır.

Bir İtalyan, bir Hollandalı, 20 şehir 20 farklı AB Projesi sloganıyla yola çıkarak Avrupa’dan Anadolu’ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile Türkiye’yi gezerek ülkemizi tanıtmaya çalışmıştır.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. 2013 yılında doğan erkek çocuklarının adı ise Zeno Tibet’tir. 2019 yılından bu yana Masterchef Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturmaktadır.

Masterchef Türkiye Yarışması Hangi Ülkeden Uyarlanmıştır?

Bu program İngiltere’de reyting rekorlarını alt üst eden açılık yarışması olan Masterchef yarışmasından uyarlanmıştır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlarda yer almıştır. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarında yayınlanmaktadır.

Yarışmanın 2011 yılında yayımlanan sezonunda ise jüri üyeleri Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar bulunmaktaydı. Yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenmiştir.

2018 yılında yayımlanan sezonunda ise jüride Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amanı ve Somer Sivrioğlu yer almıştır.

2019 yılında ise Hazer Armani’nin yerine jüri koltuğuna Danilo Zanno geçmiştir.