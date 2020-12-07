Masterchef Karides tarifi ve malzemeleri

MasterChef’in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar eleme mücadelesinde karides yaparak yarıştılar. Deniz ürünlerinden biri olan ve yapımı oldukça kolay olan karidesin nasıl yapıldığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Karides İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Karides için gerekli malzemeler yarım kilo Jumbo karides, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 5 yemek kaşığı tereyağ, yarım limonun suyu, iki defne yaprağı, birer çay kaşığı tuz, kara biber ve kırmızı biber, üç diş sarımsak

Karides Nasıl Yapılır?

Isıttığınız tavada dört kaşık tereyağ ve bir kaşık sıvı yağı eritin. Yağa ilk olarak sarımsak ve defne yaprağını atın. Ardından karidesleri kavurarak pişirin. Ardından üzerine limonun suyunu ve baharatların hepsini ekleyin. Bir kaşık bıraktığınız tereyğını ekleyerek sıcağında eritin ve ocaktan alarak servise hazırlayın.