Masterchef kadınbudu köfte tarifi

MasterChef’in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde takım kaptanları karşı karşıya geldi. Şefler, bu haftaki düello için kaptanlardan Kadınbudu köfte yapmasını istedi. İşte kadınbudu köftenin püf noktaları ve tarifi.

Malzemeler

500 gr kıyma

2 yumurta

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

2 çorba kaşığı pirinç

Tuz

Karabiber

Kadınbudu köfte hazırlanışı:

Kıymayı bir tavaya koyarak orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce üzerine rendelenmiş ya da çok ince doğranmış soğanları ekleyin. Pirinçleri çok az haşlayın. Derin bir kaba soğumuş olan kıyma ve pirinçleri ekleyin. Yumurta ve baharatları koyduktan sonra harcı yoğurun.

Harcı 2 saat buzdolabında dinlendirin. Sonrasında köftelerinize oval bir şekil verin. Köfteleri un ve galeta ununa bulayıp, çırpılmış yağa batırarak kızgın yağda kızardı. Kadınbudu köftenizi patates kızartmasıyla birlikte servis edebilirsiniz.